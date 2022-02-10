Akacan’a saldırı zanlıları tutuksuz yargılanacak

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan K.S ve suç ortakları olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlı M.B teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlıların tutuksuz yargılanmalarını hükmetti.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01.2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi.

Müfettiş muavini Üzeyir Koçer, M.B’nin e suçu örten suçundan tutuklandıklarını ve aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlı M.B’nin davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakit teminat yatırması, 500 Bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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