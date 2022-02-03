Akacan ameliyat edildi, genel sağlık durumu iyi, halen tutuklama yok

Bellapais'te uğradığı silahlı saldırı sonrasında yaralanan Emekli polis, iş insanı Mehmet Akacan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uğradığı silahlı saldırıda 5 el ateş açılan ve 1 merminin isabet ettiği Mehmet Akacan’ın Dr. Suat Günsel Girne Hastanesi, Ortopedi bölümünde ayağından ameliyat edildiği, yaşamsal tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Hastaneden alınan bilgide, tedavisi süren Akacan’ın ameliyat sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Akacan: “Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken Yüce Yargıya olan güvenimiz tamdır”

Öte yandan sosyal medyadan bugün yeni bir açıklama yapan İş İnsanı Bulut Akacan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili hukuki mücadelelerinin sürdüreceklerini kaydeden Akacan, “Yüce Yargıya olan güvenimiz tamdır” dedi.

Polis: “Herhangi bir gelişme yok, tutuklama yok”

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ise ise olayla ilgili herhangi bir gelişme de tutuklama da yok.

Polis, yaşanan olayın ardından güvenlik kameralarının incelendiği ve saldırıya uğrayan Mehmet Akacan’ın oğlu, işadamı Bulut Akacan’ın ifadesine başvurulduğunu açıklamıştı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; İş insanı Bulut Akacan’ın babası, Emekli polis, iş insanı Mehmet Akacan, 31 Ocak günü silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Polisten yapılan açıklamada; Mehmet Akacan’ın ayağından vurularak yaralandığını açıklamış, akabinde İş İnsanı Bulut Akacan, babasının uğradığı silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

Bulut Akacan, açıklamasında babasına 5 el ateş edildiğini ve yapılan saldırının faillerini bildiğini ifade ederek, daha önce de çeşitli defalar tehditler aldıklarını, kendilerinden 1 milyon pound istendiğini belirtmiş, "devlet bizi korumadı" iddialarında bulunmuştu.

Akacan, açıklamasında Kıbrıs'ın kuzeyindeki bazı siyasi ve hukuki merkezleri işaret ederek, kendisini tehdit edenler hakkında hukuki sürecin engellendiğini iddia etmişti.

TC Basın Müşavirliği, konuyla ilgili “Söz konusu iddialar gerçek dışı ve iftiradan ibarettir” yönünde kamuoyu açıklaması yapmıştı.

Akacan’ın iddialarına karşın Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise “Başsavcılığa çağrılmadığı, şikayetini geri çekmeye zorlanmadı” denmişti.

Akacan’a silahlı saldırı: Tutuklu yok

Başsavcılık’tan Akacan açıklaması: “Başsavcılığa çağrılmadı, şikayetini geri çekmeye zorlanmadı”

Akacan: "Babam ayağından vuruldu. 5 el ateş ettiler. Devlet bizi korumadı"