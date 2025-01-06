"Ailemi öldürmekle tehdit ediyorlar, polise ifade vermek istiyorum; veremiyorum"

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBÜ) başlatılan sahte diploma ve yoluzluk soruşturması kapsamında "hükümsüz tutuklu" olarak cezaevine bulunan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, Güzelyurt Mahkemesi'nde çarpıcı iddialar ortaya attı.

"Sahte diploma" alıp tedavüle sürdüğü iddiasıyla bugün yargılanmaya başlayan eski polis müdürü Barış Sel'in mahkemeye çıkarılması üzerine, davayla bağlantısından ötürü mahkemeye getirilen Serdal Gündüz, mahkeme salonunda isyan etti.

Gündüz, üniversitenin büyük ortağı tarafından, hisselerini elden çıkarması için ailesinin ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Salonda, dava başlamadan hemen önce, salon içerisinde isyan eden Gündüz, "Neden cezaevineyim bilmiyorum. Ailemi tehdit ediyorlar. Basın duysun. Polise ifade vermek istiyorum, veremiyorum" dedi.

Gündüz, sahte diploma soruşturması başlamadan birkaç gün önce, %30 oranındaki hisselerinin büyük bir kısmını, büyük ortak olan MHP Milletvekili Levent Uysal'a devretmişti. Devir işleminin hemen ardından ise tutuklanmıştı.