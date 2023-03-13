Aileler eylem yapacak
“Çadırda eğitim” modeline geçilen Karakol İlkokulu’nda kötü hava koşulları Okul Aile Birliği’ni harekete geçirdi.
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“Çadırda eğitim” modeline geçilen Karakol İlkokulu’nda kötü hava koşulları Okul Aile Birliği’ni harekete geçirdi.
Veliler, eğitimin çadırda başlamasını kabul etmedi. Ailelerin tepkisinin ardından hava şartları düzelene kadar okulda dönüşümlü eğitim kararı alındı.
11 sınıfın bulunduğu Karakol İlkokulu’nda bugün yalnızca 7 sınıfta eğitim başladı.
Diğer 4 sınıfın eğitime yarın başlayacağı öğrenildi. Öte yandan Okul Aile Birliği de bugün saat 11.00’de eylem kararı aldı.
Çadırda eğitim dönemi başladı!
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