Ağustos ayı ek mesaileri ve yerel işgücü destekleri bugün ödeniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu çalışanlarının ağustos ayı ek mesai ücretlerinin bugün ödeneceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz, ülkenin sağlık ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiğine işaret ederek, ek mesai alacaklarının Ağustos 2020 ayına ait hak edilişlerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, özel sektör ve yerel işgücünün desteklenmesi için Maliye tarafından 18 milyon TL’lik kaynağın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını açıkladı.