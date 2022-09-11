Ağıllarda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda, 12:30 sıralarında çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Yangına havadan yangın helikopteri ile karadan ise Polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.