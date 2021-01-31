Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

Kötü hava koşulları tüm yurtta hayatı olumsuz etkiledi.

Lefke, Güzelyurt ve Karpaz bölgelerinde ağaçlar devrildi, elektrik direkleri düştü.

Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bazı bölgelerde evlerin ve mandıraların çatıları uçtu. Elektrik kesintilerine KIBTEK ekipleri müdahale etti.

Akçay Muhtarlığı da hava şartları nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, “Acil durum, Çatılar ve damlar köyumüzde havada uçmaktadır. Bazı garajlar evlerin bahçelerine uçtu. Lütfen panik yapmayın evlerinizden çıkmayınız” ifadeleri kullanıldı.

Lefke Belediyesi da kötü hava nedeniyle halka uyarı yaptı.

Açıklama şöyle:

Halkımızın Dikkatine

Şu an itibari ile Kötü hava şartlarından dolayı bölgemizde birçok yerde yollar kapanmıştır, dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz.

Lefke Belediyesi’ne 7/24 ulaşabilecek telefon numaralarımız;

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya – 0533 8546371

Lefke Belediyesi Temizlik ve İdari. İşler. Sorumlusu

Turgay Ufuk - 05338268347

Lefke Belediyesi Ustabaşı

Murat Kadan - 0533 8262126

Lefke Polis Karakolu– 0392 7287423

Polis İmdat – 155

Fotoğraflar: Sosyal Medya