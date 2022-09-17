ABD, Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdı.

ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik “Savunma Harcamaları Kısıtlamasının Kaldırılması” kararı Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi istendi.

TC Dışişleri açıklamasında 1960 Cumhuriyet anlaşmalarına dikkat çekildi, şu ifadelere yer verildi:

"Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir."