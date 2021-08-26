"AB Dijital Aşı kartı için çalışmalar sürüyor"

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek 25 Ağustos Çarşamba günü Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantela ile görüşerek Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için kurulan digital platformda yaşanan sorunları dile getirdi.

Kızılyürek’in kuzey ofisinden yapılan açıklamaya göre, mevcut sistem yurtdışında eğitim gören ve Ağustos ayında Avrupa’ya gidecek Kıbrıslı öğrencilere, Avrupa Birliği Dijital Aşı kartı verilmesinde öncelik verilebilmesi için hazırlandı bu nedenle uçak bileti talep edilmektedir.

Niyazi Kızılyürek’in kuzey temsilcisi Derya Beyatlı yaptığı yazılı açıklamada AB Dijital Aşı kartı ile ilgili oldukça fazla soru aldıklarını, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti. En fazla karşılaştığımız soru 31 Ağustos’dan sonra yurtdışına çıkmak isteyen kişilerden geliyor diyen Beyatlı, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın konu üzerinde çalışmaya devam ettiğini, yeni sistemin pek yakında açıklanacağını söyledi.

Beyatlı, 17 Ağustos tarihinde işleme giren sistemde bir takım aksaklıklar yaşanabildiğini dile getirdi. İstenen tüm bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak sisteme yükleyen Kıbrıslı Türklerin başvuruları büyük oranda kabul görmektedir. Başvurunuz reddedildiyse, belgelerinizi kontrol ederek yeniden başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz dedi.