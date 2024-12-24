"Olası kast bile bize yetmiyor, öfke ve şaşkınlık içindeyiz"

Serap ŞAHİN

İsias Otel davasının 6’ıncı duruşması Adıyaman Adalet Sarayı’nda başladı.

Sanık avukatları, son bilirkişi raporuna yönelik mazeretler ve uzman dinletilmesi konusunda mahkemeye talepte bulundu.

Mahkeme, uzman bir kişinin raporu değerlendirmesi ve görüşünü açıklamasını talebi red etti.

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Emre Yüksel, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanıkların bilinçli taksir suçundan her birinin ayrı ayrı cezalandırılması talebini yineledi.

Ayşe Akın: "Olası Kast istiyorum, rapora rağmen hala bunları konuşmamız nedeniyle öfke ve şaşkınlık içindeyim"

Mahkemede söz alan Doruk ve Alp Akın’ın annesi Ayşe Akın, “çocuklarım ve şampiyon melekler için olası kast istiyorum” dedi. “Çocuklarımızı kum yığınından kazıyarak çıkarttık. 6 duruşmadır yalanları ve savunmaları dinledik. Bu kadar kanıtlanmış bilirkişi raporunda hala bunları konuşuyor olmamıza öfke ve şaşkınlık içindeyim" dedi.

Osman Akın: "Mahkemenin cesaret gösterip doğru kararı vereceğine inanıyorum"

Doruk ve Alp'in babası Osman Akın ise "Mahkeme salonundan çıkacak kararın hukuksal zemine dayanacağına inanıyorum. 72 canın bedeli 10-15 yıl değil. Bu cesareti gösterip mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Aktuğralı: "Bizim çocuklarımız kum yığınından çıktı ama otel sahipleri kasalarını doldurmaya geldiler"

Murat Aktuğralı ise, "Otel enkazından kurtulan 4 kişiden biriyim. 3 Şubat tarihinde girdiğimiz İsias Otel’de gördüklerimiz ve 1 yıldır da bu mahkemede duyduklarımız var. Allı pullu bir otele girdik biz ve 6 Şubat’ta 15 saniyede nasıl yıkıldığını gördüm, uyumuyordum. Bizim çocuklarımız kum yığınından çıktı ama otel sahipleri kasalarını doldurmaya geldiler" ifadelerini kullandı

Şenay Konuklu: "Olası kast bile bize yetmiyor"

Şenay Konuklu ise "Hem eşimi hem çocuğumu kaybettim. 6 Şubat’ta İsias’ın arkasındaki daha sağlam duran binanın belediye tarafından kapatıldığını bana söylemişlerdi. İsias’da ise bir bina görüntüsü bile yoktu, enkazdı. Canlarımızı almak için 3-4 gün bekledik. Hayatını kaybeden 55 kişi gördüm ve hepsi paramparçaydı. Bunların hesabını kim verecek? Olası kast bile bize yetmiyor. Canlarımız ailemiz gitti. Çocuklarımızın atamadığı çığlığa ses verin" dedi.

Feriha Yiğittürk: "Bu insanlar bu otelde yaşamıyordu. Biz oradayken kasayı almaya gelmişlerdi"

Feriha Yiğittürk ise "bu katil bina ilime bilime göre olsaydı bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Binaya ilk gidenlerdenim. Oraya giden tüm ekiplerden bu binadan hiçbir şekilde sağ çıkma olasılığı olmadığını söylüyor. Bilirkişi raporları da bunları ortaya koyuyor. Bu insanlar bu otelde yaşamıyordu. Biz oradayken kasayı almaya gelmişlerdi. Bu insanlar aranırken başka yerde polis tarafından yakalandı. O binanın nefes alacak, madencilerin girip hayat kurtaracak bir nokta olmadığını söyleyip ağlayarak gittiler. Elinizi vicdanınıza koyup adil bir karar vereceğinize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Serap İş: "Tüm suçluların olası kast suçundan yargılanmalarını talep ediyorum"

Mahkemede konuşan ailelerden Serap İş ise, "Bu insanlar nasıl bir otel yaptığını en başından biliyordu. Ve bu yüzden depremden sonra Adıyaman’dan kaçtılar. 4 bilirkişi raporu alındı özellikle son rapor tüm kusurları ortaya koyuyor. Ailelerin beyanı maalesef olası kasta yön vermedi. Tüm suçluların olası kast suçundan yargılanmalarını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Ozan Dağlı: "72 yaşındaki Ahmet Bozkurt, yaşı kadar insanın ölmesine sebep oldu"

Mahkemede konuşan ailelerden Ozan Dağlı ise, "İsias Adıyaman’da yıkılan ve kum yığınına dönen tek otel. Otopsi raporlarına bakıldığında birçoğu boğulma olarak hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Ahmet Bozkurt, yaşı kadar insanın ölmesine sebep oldu. Benim eşim ve 2 evladım vardı orada. Olası kasttan aşağı kabulü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Meriç İçme: "Enkazı gördüğümde tüm umutlarım suya düştü"

Mahkemede konuşan Meriç İçme de "Depremden sonra çocuğumu kurtarmak için enkaza gittim. Oraya gitmeden önce çocuğumu alıp döneceğini düşünüyordum.. Ancak enkazı gördüğümde tüm umutlarım suya düştü. Adalet sadece olası kastla sağlanabilecek. Enkazda kurtarma çalışmaları başladığında madenciler de oraya geldi ve otelin durumundan dolayı ağlayarak dışarı çıktılar" ifadelerini kullandı.

Pervin İpekçioğlu: "Benim kızım bu kişilerin inşa ettiği otelde nefessiz kaldı"

Mahkemede konuşan Pervin İpekçioğlu ise, "Biz burada çok şey öğrendik. 1996 yılında Türkiye deprem haritası güncelleniyor, 1998 yılında deprem yönetmeliği güncelleniyor. Bu kişiler ruhsat geçerli gibi işlem yapıyor. Güçlendirme maliyetli bundan kaçıyorlar. Ahmet Bozkurt, otel için belediyeye başvuruyor elinde belge yok. Ben 25 senelik avukatım, ceza hukukçusuyum. Bilinçli taksirle olası kast arasındaki ayrımı çok iyi biliyorum. Bu dava olası kastla sonuçlanmalıdır. Benim kızım bu kişilerin inşa ettiği otelde nefessiz kaldı.

Ruşen Karakaya: "Buna nasıl bilinçli taksir diyebilirsiniz sayın savcı bilmiyorum"

Mahkemede konuşan Ruşen Karakaya ise "Selin’im çok mutluydu, hayatımızdı ama nefes alamadan bir kum yığının altından aldım. Buna nasıl bilinçli taksir diyebilirsiniz sayın savcı bilmiyorum. Size yalvarıyorum 72 can için gerçek cezayı verin. Çocuklarımıza söz verdik, sözümüzü tutmamızda yardımcı olun" şeklinde konuştu.