5 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı
Girne'de dün bir araç, yolu karşıdan karşıya geçen 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı, kazada yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
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Girne'de dün bir araç, yolu karşıdan karşıya geçen 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı, kazada yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 16-.00 sıralarında Girne’de Hasan Esat Işık Sokak üzerinde NF 245 plakalı salon aracı ile kuzey istikametine doğru seyreden 31 yaşındaki Abdullah İskender, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya olarak yolu karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan 5 yaşındaki Fatma Zehra Ünal'a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan kız çocuğu, ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı, orada yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne sevk edilerek müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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