4'lü için 3'üncü görüşme

4'lü koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin 4 parti başkanı 3'üncü kez CTP Genel Merkez'de bir araya geldi. Az önce sona eren toplantı sonrası HP, TDP ve DP başkanları açıklama yapmadan CTP'den ayrıldı.

'Seçim Hükümeti' hedefli dörtlü koalisyon için parti başkanları Dün de yaklaşık iki saat görüşme yapmış, ancak bir sonuç alınamamıştı. Partiler arasındaki 'farklılıklar' aşılamamış, hükümeti kurma yönündeki samimiyet sorgulanırken, görüşmelerin özellikle Halkın Partisi'nin talepleriyle tıkandığı iddia edilmişti.

Bugünkü görüşmede ilerleme kaydedilip kaydedilmediği bilinmezken Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanları “açıklama yapmayacağız” diyerek CTP Genel Merkez’den çıktı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümeti kurma görevi alması ile birlikte, geçtiğimiz hafta Lefkoşa'da akşam yemeğinde bir araya gelen 5 parti başkanı "seçim hükümeti"nde uzlaştığını duyurmuştu.

CTP'nin 7 temel ilkeyi ortaya koyarak hedeflediği "Seçim Hükümeti"ne Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanları onay vermiş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de dıştan destek vereceğini duyurmuştu.

Ancak, dün yapılan görüşmelerde HP ve TDP'nin masaya getirdiği yeni önerilerin süreci kilitlediği ifade edildi.

10 Aralık'a kadar süre var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Kasım’da görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermişti.

Erhürman'ın 10 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermişti.

Saner, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen CTP, HP, DP, TDP ve YDP)temsilcileriyle hükümeti kurmak için temaslarda bulunmuş, HP'yle iki ayrı görüşme yapmış, görev süresini son dakikaya kadar kullanmış ve bir sonuca varamayınca görevi iade etmişti.