4 kişi AKP Mağusa Gençlik Kolları'nın şikayetiyle mahkemeye çıkarılıyor

Mağusa’da Mart 2021’de “Love Erdoğan” yazılı pankarta zarar verildiği iddiasıyla haklarında dava açılan dört aktivistin yargı sürecinde ilk duruşma bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. Olay, 2020 yılında “müdahaleyle” anılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından yaşanmıştı. Söz konusu dava kapsamında Abdullah Korkmazhan, Fikri Marasalı, Buse Güzelay ve Erkan Çavuş’un bugün mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Duruşmanın kısa süre içerisinde başlaması öngörülüyor. Olayın gerçekleştiği dönemde adı geçen dört kişinin tamamı Sol Hareket üyesiydi. Şikayet ise AKP Mağusa Gençlik Kolları tarafından yapılmıştı.

Sol Hareket’ten “duruşmayı takip edin” çağrısı

Duruşma öncesi açıklama yapan Sol Hareket, toplumsal dayanışma çağrısında bulunarak davayı takip etme çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu dava; barış ve yeniden birleşme mücadelesine, düşünce ve ifade özgürlüğüne, demokrasiye ve yurtseverliğe yönelmiş açık bir gözdağıdır. Asıl suç; bu ülkenin iradesini yok sayarak yurdumuzu propaganda afişleriyle dolduran, toplumsal barışı hedef alan anlayıştır. Bizler, tüm baskılara, tehditlere ve uydurma iddialara rağmen sözümüzden ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Korkmuyoruz. Susmayacağız. Asla biat etmeyeceğiz.”