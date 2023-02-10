4 çocuğa daha ulaşıldı

Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında 4 öğrencinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp sayısı 16’ya yükseldi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan dördünün daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Evlatlarımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.

Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 16’ya yükselmiştir"