3 sendikadan ortak açıklama: Birçok belediye maaş ödeyemez durumda

Belediyelerde örgütlü 3 sendika, DEV-İŞ, BES, Mağusa Türk Genel-İŞ, belediyelerin yerel gelirlerden alması gereken payın maliye bütçesine aktarılmasından dolayı birçok belediyenin maaş ödeyemez duruma geldiğini açıkladı.

3 sendika, Maliye Bakanlığı ile yapılan 2 toplantı sonrasında sonuç elde edilemediğini belirterek, tüm belediye başkanlarına konunun yeniden değerlendirilip yol haritasının belirlenmesi için toplantı çağrısı yaptı. Toplantı bugün saat 14.30’da Merkez Lefkoşa’da gerçekleşecek.

Ortak açıklama şöyle: Belediyelerin ilgili yasa gereği, yerel gelirlerden alması gereken payın kalem oyunları ile maliye bütçesine aktarılması, birçok belediyenin maaş ödeyemez duruma gelmesine yol açmıştır.

Konuyla ilgili belediyelerde örgütlü sendikalar ve tüm belediye başkanlarını temsilen bir gurup önce Başbakan ve İçişleri bakanını ziyaret edip, durumun kabul edilemez boyutlara ulaştığını aktarmıştı.

Başbakan durumun ciddiyetini anladığını ve gerekenin yapılacağı konusunda bizlere güvence vererek, bizleri Maliye bakanlığı ile görüşmeye sevk etmişti. Maliye Bakanlığı ile yapılan 2 toplantı sonrasında, sorunun çözümlenebilmesi için elle tutulur, doyurucu somut bir öneri alınamadığından ötürü, Belediyelerde örgütlü sendikalar DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ tüm belediye başkanlarına konunun yeniden değerlendirilip yol haritasının belirlenmesi için toplantı çağrısı yaptı.

Toplantı yer ve saati aşağıdaki gibidir.

31 Ağustos Çarşamba saat 14.30

Yer: Merkez Lefkoşa (Açık Pazar)"