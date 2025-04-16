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22 öğretmen hakkında açılan dava 11 Haziran'a ertelendi

22 öğretmen hakkında açılan dava 11 Haziran'a ertelendi

Eğitim Bakanlığı önünde Ağustos 2022’de KTOEÖS ve KTÖS tarafından gerçekleştirilen eylemlerde “polisi darp ettiği” iddia edilen 22 öğretmen hakkında açılan dava bugün yeniden görüşüldü.

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Eğitim Bakanlığı önünde Ağustos 2022’de KTOEÖS ve KTÖS tarafından gerçekleştirilen eylemlerde “polisi darp ettiği” iddia edilen 22 öğretmen hakkında açılan dava bugün yeniden görüşüldü.

Dava itham için 11 Haziran 2025 tarihine ertelendi

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