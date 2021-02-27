2020 Kasım - Aralık bursları ödeniyor
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait bursların önümüzdeki hafta ödeneceğini açıkladı.
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait bursların önümüzdeki hafta ödeneceğini açıkladı.
Dursun yazılı açıklamasında, 2020 yılına ait bursların bir bölümünün geçtiğimiz haftalarda ödendiğini geriye kalan Kasım- Aralık aylarına ait ödenmemiş miktarın ise Mart ayının ilk haftası ödeneceğini duyurdu.
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