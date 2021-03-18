20 yaşındaki sanığa 1 yıl hapislik

Lefkoşa Surlariçi’nde 20 Kasım 2020 tarihinde işletmeciliğini Bektaş Şaşkara’nın yaptığı Şaşkara Market isimli işyerine girerek çaldığı yüklü miktarda sigara paketleri, tütün, tütün kâğıdı, bozuk para, erkek ve kadın yüzüğü ile kamera kayıt cihazıyla toplamda yaklaşık 6 bin 255 TL değerinde mal ele geçiren sanık Ahmet Akkuş aleyhindeki dava dün karara bağlandı. Akkuş 1 yıl hapse mahkum edildi.

‘Ceza caydırıcı olmalı, sanığın yeniden topluma kazandırılmasına katkı yapmalı’

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliğiyle alınan kararı Başkan Gazi açıkladı. Gazi, bu tür suçlarla toplumun mal ve can güvenliğini tehlikede hissettiğini belirterek, bu suçları önlemek adına caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazi, karar verilirken, kamu yararının ve sanığın topluma yeniden kazandırılmasının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. 20 yaşındaki sanığın yetiştiği şartların ve özellik yaşının göz önünde bulundurulduğuna vurgu yapan Gazi, sanığın 1 yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.