2 mahkum firar etti!

Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda polis gözetiminde bulunan Turgay Çetin ve Duran Gül isimli mahkumlar dün akşam 1.30 sularında firar etti.

Çevredeki kameraların incelendiği, polis ve gardiyanlar tarafından bölgede geniş çaplı arama başlatıldığı öğrenildi.

Cezaevinde örgütlü Sendika KTAMS Başkanı Güven Bengihan'dan elde edilen bilgiye göre; Turgay Çetin ve Duran Gül dün akşam pandemi yurdundan firar etti.

Olayla ilgili YENİDÜZEN'e konuşan Bengihan, "Bunun olmasını bekliyorduk, burada suçlu yeni cezaevini devreye koyamayan hükümettir" dedi.

Güvenlik zaafiyetine değinen Bengihan, şöyle devam etti: "Yeni cezaevine zaman taşınacağımız belli değil, cezaevinin teknik donanım ve altyapısı sanki de 'iş ola' yapıldı.

Kaloriferleri çalıştıracak gaz yok, bütçeye konmadı, su motorları hala bozuk." dedi.

Duran Gül 11 yıl, Turgay Çetin ise 3 yıl ceza almıştı.