18’i yere, 22 yeni vaka
"Toplam 7521 test yapıldı, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7521 olup, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 18 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1
Girne
Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1
Güzelyurt
Zümrütköy-1
Lefke
Lefke Merkez-1 / Bademliköy-1 / Karadağ-1
İskele
Aygün-1
26 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 18
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073
Toplam Vaka Sayısı: 7957
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384