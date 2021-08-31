14 yaşındaki Zehra Saygılı dünden beridir kayıp
Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki Zehra Saygılı’nın dünden beri kayıp olduğu duyuruldu.
A+A-
Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki Zehra Saygılı’nın dünden beri kayıp olduğu duyuruldu.
Polis, Saygılı’nın 30 Ağustos tarihinde kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığını ve halen geri dönmediğini belirtti. Bahse konu şahısın aranmakta olduğu ifade edilerek, “Görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.” denildi.
Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler : kayıp, polis basın bülteni, zehra saygılı