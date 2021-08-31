14 yaşındaki Zehra Saygılı dünden beridir kayıp

Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki Zehra Saygılı’nın dünden beri kayıp olduğu duyuruldu.

Polis, Saygılı’nın 30 Ağustos tarihinde kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığını ve halen geri dönmediğini belirtti. Bahse konu şahısın aranmakta olduğu ifade edilerek, “Görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.” denildi.