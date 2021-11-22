13 yaşındaki Nisan yoğun bakımda uyutuluyor

Girne’de dün akşam 13 yaşındaki Nisa Hacı, evinde ağır yaralı olarak bulundu.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın da kızı olan Nisa Hacı, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hacı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Nisa Hacı’nın yoğun bakımda uyutulduğunu söyledi.

Resmi kaynaklar henüz doğrulamasa da Hacı’nın salıncakta sallanırken yaralandığı ifade ediliyor.