10 yaşındaki yeğenine tecavüzden yargılandı: Fatih Bozkurt'a 23 yıl hapis!

Bafra’da iki yıl boyunca öz kardeşinin 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek suçundan yargılanan 43 yaşındaki Fatih Bozkurt, emsal bir kararla 23 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre; Bozkurt ile ilgili karar bugün açıklandı.

Hatırlanacağı üzere; Bafra’da Fatih Bozkurt’un öz yeğenine 2 yıl boyunca tecavüz ettiği belirlenmişti.

Ülkede büyük infial yaratan olayın ortaya çıkmasının ardından Bozkurt, ortadan kaybolmuş, polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 2 gün aradan sonra dağlık alanda tutuklanmıştı.

Zanlı mahkemeye çıkarılmış, 3 Aralık 2019’da Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti.

Suçlamaları kabul etti, cezaevine gönderildi