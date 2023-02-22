12 yaşındaki Eda Sivri kayıp!

Polis, Lefkoşa'da dün evinden ayrılan ve geri dönmeyen 12 yaşındaki Eda Sivri'nin her yerde arandığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan 12 yaşındaki Sivri, o saatten bu yana evine geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı duyuruldu.

Polis, her yerde 12 yaşındaki Eda Sivri'yi arıyor.