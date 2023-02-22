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12 yaşındaki Eda Sivri kayıp!

12 yaşındaki Eda Sivri kayıp!

Polis, Lefkoşa'da dün evinden ayrılan ve geri dönmeyen 12 yaşındaki Eda Sivri'nin her yerde arandığını duyurdu. 

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Polis, Lefkoşa'da dün evinden ayrılan ve geri dönmeyen 12 yaşındaki Eda Sivri'nin her yerde arandığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan 12 yaşındaki Sivri, o saatten bu yana evine geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı duyuruldu. 

Polis, her yerde 12 yaşındaki Eda Sivri'yi arıyor.

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