10. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası'nın teması “Birlikte-Yarat!”

Geleneksel Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Tasarım Haftası’nın 10’uncusu, bu sene 17-18 Mayıs tarihlerinde "DAÜ Mimarlık Fakültesi (Kampüste)" ve "Gazimağusa Suriçi’nde (Kentte)" olmak üzere iki paralel odakta yapılıyor.

DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası’nın 10’uncu yılına özel tasarlanan benzersiz ve özgün “Birlikte-Yarat!” teması, çok yönlü ve çeşitli katılımcılar eşliğinde tasarım dünyasının değerini vurgularken, aynı zamanda günümüzde karşı karşıya kaldığı zorlukları eleştirel bakış açısıyla anlamaya ve tartışmaya davet ediyor.

Önemli tasarımcılar DAÜ ve kentle buluşacak

Birçok önemli ismin çalışma ve sergilerinin yer alacağı hafta boyunca çeşitli tasarım atölyeleri, tematik sergiler, panel/söyleşiler, sanatsal/kavramsal enstalasyonlar, video ve canlı performanslar yapılacak.

Etkinlik, çarşamba günü saat 10.00’da kampüste Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda Türkiye’nin en saygın mimar ve akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Abdi Güzer moderatörlüğünde “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor” söyleşisiyle başlıyor. Etkinlikler, saat 14.00’te, Nestorian Kilisesi’nde, sanatçı Linda Parr’ın “Perec-Calvino Postcards” sergi açılışıyla devam edecek.

KTMMOB İş Birliği İle Deprem Odağında Panel Düzenlenecek

18 Mayıs Perşembe günü “Birlikte Yarat-Etki/Deprem” konulu panel düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) iş birliğinde yapılacak olan söz konusu panel; merkezi hükümet, ilgili daireler, belediyeler, akademisyenler ve sektör temsilcileri gibi çeşitli kesimlerden katılımcılarla birlikte DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek. Panel sonuç bildirgesi; ortak ses vermek adına önemli bir katkı sağlayacak.

Tasarım Haftası, saat 18:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda Beyrut’un sıra dışı ve vizyoner mimarı Bernard Khoury ile kapanış panelinin ardından son bulacak.

Eetkinlikle ilgili detaylı bilgiye https://int-dw.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.