“10 dakika içinde çıkacaktı ölüsünü verdiler”

Devrim DEMİR

Bir sürü hayalini, çok sevdiği kız kardeşini ve ailesini geride bıraktı 22 yaşındaki Alican Gül. İnternette bulduğu doktor ile iletişime geçerek 3 Haziran tarihinde Mersin’e giden Alican Gül’ün beklenmedik ölümü ailesini ve sevenlerini şok etti. Oğlunu güle oynaya halası ile Mersin’e gönderen acılı baba, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Birçok haber sitesinde oğlunun ölümüne ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiğini kaydeden baba, “Oğlum kalp krizi geçirmedi, çok sağlıklı bir çocuktu. ‘çok basit’ diye adlandırılan operasyondan yürüyerek çıkacaktı ölüsü çıktı” dedi.

İki yıl öncesine kadar aktif bir futbol hayatı olan Alican Gül, yan bağlarının kopması ile futbola ara verdi. Alican’ın iki yıl içinde kilo aldığını ve bunu takıntı haline getirdiğini anlatan babası, “Aktif, sosyal bir çocuktu. Kilosunu veremeyeceğini düşündü ve aceleci bir çocuktu. Mide balonu taktırmak istedi halası ile gitti futbola geri dönecekti, kız arkadaşı ile bir sürü hayali vardı” dedi.

Tahlil yapılmadı, ameliyathane değil odada operasyona girdi…

Güle oynaya yolladığı oğlunun cenazesi ile Perşembe günü adaya gelen Hasan Gül, oğlu Alican’ı aynı gün Bahçeliköy’de toprağa verdi. Oğlunun beklenmedik ölümüne ilişkin birçok soru işareti olduğunu bunların cevaplanması için mücadele vereceğini anlatan baba, oğlunun internet üzerinden bulduğu Doktor Doğan Erkal’ın isminin ilkler arasında olduğunu anlattı.

Acılı baba oğlunun bir anda ellerinden kayıp gittiğini ve hala eve giremediklerini anlatarak şöyle konuştu;

“Alican kendini çok seven bir çocuktu. Futbola ara verince kilo aldığına inandı, halası hafta sonu düğün için gelmişti Mersin’den. Bir anda karar verdi, araştırdı halası ile gitmeye karar verdi, güle oynaya onu gönderdik Pazartesi günü. Fiyatta anlaştığı Doktor Doğan Erkal ile Salı günü ön görüşmeye gitti, çok basit bir operasyon olacağını 10-15 dakikalık bir işlem sonrası yürüyerek evine döneceğini söyledi. Ameliyattan bir gece önce evde halası yeğenleri ile güldü oynadı. Çarşamba günü beni aradı ‘baba doktor kredi kartı kabul etmiyor’ dedi bende ibanına 35 bin TL gönderdim son konuşmamızdı. 30 bin TL’yi doktora verdi, halası da yanındaydı. Ameliyat odasına bile almamış odasında saat 10.30 Çarşamba günü girdi, halasının anlatması bir anda panik yaşanmış hareketlilik oluştu ve Alican’ı ikinci kata alarak halasını odadan çıkarmışlar. Tahlil hiçbir şey yapmadan mide balonu operasyonuna giren oğlum öldü” dedi.

“Her şey bir anda oldu”

Baba Hasan Gül, kız kardeşinin gözü önünde gerçekleşen olayın ardından doktorun “Lütfen otopsi yapmayın her şey bir anda oldu, ilk kez böyle bir şey oldu” diyerek hastaneden kaçtığını söyledi. Haberi alır almaz kendini hava alanında bulduğunu ne olduğunu hala anlayamadığını kaydeden baba Gül, “Ben hemen Mersin’e gittim. Doktor, Başhekim kim varsa bilgi almak istedim oğlumu sordum onu görmek istedim. Kimse yoktu, hemen polisler gelmiş bizi karakola aldılar Savcılığa, polise gerekli şikâyeti yaptık. Bu süreç yaşanırken KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin bir an bizi yalnız bırakmaması bize güç verdi. Oğlumun Mersin Devlet Hastanesi morgunda olduğunu öğrendim hemen koştum.”

“Dokunamadım ağzında, yüzünde kanlar vardı”

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin büyük desteği olduğunu hemen her konuda kendilerine öncülük ettiğini ifade eden baba Gül, oğlunun ölümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Otopsi öncesi oğlunu son kez gördüğünü anlatan baba, “Otopsi yapılmadığı için dokunamadım sadece yüzünü gördüm ağzında, yüzünde bir çok yerinde kan vardı.. Bilmiyorum” dedi. Otopsi sonucunun 1 ay sonra açıklanacağını gerekli girişimleri yaparak dava açmaya hazırlandıklarını kaydeden baba, otopsi sonuçlanmadan doktor ile ilgili herhangi bir tutuklama yapılamayacağı konusunda da bilgi aldıklarını kaydetti. Açıklama yapmak için yalvardığını ancak bir tek muhatap bulamadığını ifade eden baba, her şeyin bir anda geliştiğini hala inanamadıklarını söyledi.

“Biz evimize giremiyoruz, her yerde anıları var”

Oğlunun kahreden ölümü ile bir anda dünyaları kararan Gül ailesi, şimdi adalet peşine düştü. Oğlunun futbola geri dönme hayalleri olduğunu hala kaybettiklerine inanmak istemediğini gözleri dolu dolu anlatan Hasan Gül, “Alican çok sessiz sakin bir çocuktu, herkesi sever çok sevilirdi. Sosyal medyada oğlumun ölümüne ilişkin çıkan haberler doğru değil. Acımız çok büyük biz evimize nasıl gireceğiz onu bile bilmiyoruz her yerde kokusu, anıları var. Parfümleri çok severdi, iki gündür kıyafetlerini koklayıp ağlıyoruz geri dönecekti hayalleri vardı, hayata bile dönmedi, ne pahasına olursa olsun bu işin sonunu bırakmayacağım”

Operasyon sırasında fenalaşan hastasını bırakarak sırra kadem basan Obezite ve Metabolik Cerrahi Op. Doktor. Doğan Erkal’ın ilk iki içinde en başarılı doktorlardan olduğu ifade ediliyor.