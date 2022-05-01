1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlanıyor

1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı geleneksel olarak Lefkoşa'da kutlanıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) öncülüğünde 1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için örgütler ve işçiler sembolik olarak Kuğulu Park’ta toplandı.

Sarayönü Meydanı'nda düzenlen mitingin ardından yine kortejle Kıbrıslı Rum örgütlerle buluşup ortak etkinliğin düzenleneceği Taksim Sahası’na (Cirit Hisarı) geçildi.

Cirit Hisarı'ndaki etkinlikte örgütler hazırlanan Ortak Deklarasyonu Türkçe ve Rumca okuyacak, sonrasında ise koro sahne alacak.