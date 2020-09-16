“Zurnacılar’ı hukuka ve diyaloğa davet ediyoruz”

Kamp-Der Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Nevin Otçuoğlu yazılı yaptığı açıklamada Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ı hukuk ve diyalog yoluna davet ettiklerini duyurdu.

Açıklamada “Kamp-Der’i suçlu durumuna düşürmeye çalışan Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacıları birkez daha hukuk yoluna davet eder, sıkıntı ve sorunların diyalog yolu ile çözülebileceğini belirtiriz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneğinin (Kamp-Der) yönetimi olarak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın, kamuoyunu doğru olmayan ve çarpıtmalarla dolu yönlendirmeye çalışan basın açıklamasını hayretler içerisinde okuduk. Salamis Kamp alanına yönelik tutarsız iddialar ortaya atan Yeniboğaziçi Belediye Başkanını, bir kez daha hukuk ve diyalog yoluna davet ediyoruz.

Orman Dairesinin Mülkiyetinde olup, Kamp-Der’in kirasında bulunan Kolimpos Alçak Orman Arazisi içerisindeki kampın, 2019 yılında yazılı kira sözleşmesi sona erdi. Bununla birlikte, varılan sözlü mutabakat çerçevesinde, Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) 2019 kira ödemesinin yanı sıra, 2020 kira taksidini, Turizm Bakanlığına ödemiş bulunmaktadır. Yeniboğaziçi Belediyesi, ödenen kiralardan devletin haberi olmadığını öne sürerken, devlet yetkililerini de zan altında bırakmaktadır.

Maliye ve Turizm Bakanlığının hesaplarının sıkı bir denetim altında olduğunu ve yetkili denetleme birimlerince denetlendiğini bilmeyecek kadar bilgi zaafiyeti olan Yeniboğaziçi Belediye Başkanının, açıklama yapmadan önce konuları ve bilgilerini yenilemesini tavsiye ederiz.

Kamp-Der’in 2019 ve 2020 kira ücretlerini ödedikten sonra, yasal kiracı statüsü elde ederken, iddia edildiği gibi kaçak veya yasa dışı kiracı olmadığını aksine yasal kiracı olduğunu daha önce de kamuoyuna duyurmuştuk. Salamis Kamping alanındaki sorunların büyük bir risk taşıdığını öne süren ve bunun için yetkili makamlarla işbirliği içinde sorunun çözümü için çabaladığını öne süren Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacıların, 2016-2018 yıllarında Kamp-Der yönetim kurulunda, yöneticilik yaptığı yıllarda bunları neden düzeltmediği de merak konusu olmaktadır. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, iddia ettiği gibi sorunların çözümünü hukuk ve diyalog yolu ile çözmek isterse, pandemi döneminde tankerlerin kamp alanına su verme engelini kaldırarak, bu konuda mahkeme kararı olmasına rağmen hatta Yeniboğaziçi Belediyesi tankerleri tarafından kamp alanına su vererek iyi niyetini göstermelidir.

Elimizdeki mevcut fotoğraflarda, Yeniboğaziçi yerleşim biriminin yanısıra bazı tesislerin orman arazisi ile denizi atık suları ile kirlettiği belgenirken, sahil ve çevrenin belediyece temizlenmemesi sonrasında çöp döküm alanına dönüştüğü gözlemleniyor. Buna karşın, Yeniboğaziçi Başkanının, popülist bir yaklaşım ile kamp alanının çevreye zarar verdiğini söylemesine söylenecek söz bulunmamaktadır. Çarpıtmalar ile dolu doğru olmayan açıklaması, Yeniboğaziçi Belediye Başkanının, bölgede yaşanmakta olan çevre kirliliğini örtme çabasından öte başka bir niyet taşımamaktadır.

KAMP-DER Mahkemeye müracaatı sonrasında iki kez Yeniboğaziçi Belediyesi aleyhine ara emri aldı. Mahkemede verilen ara emirlerine rağmen, doğru olmayan ve gerçekleri çarpıtan açıklamalar ile Kamp-Der’i suçlu durumuna düşürmeye çalışan Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacıları birkez daha hukuk yoluna davet eder, sıkıntı ve sorunların diyalog yolu ile çözülebileceğini belirtiriz.

Kamp-DER sorunu KKTC Mahkemelerinin verdiği kararlar ve diyalog yolu ile çözmek istemektedir, tüm iyi niyetli tutumumuza rağmen, hukuk dışına çıkılarak yaratılmaya çalışılan oldu bittilere Kamp-DER yönetim kurulu ve üyeleri yasalar çerçevesinde her türlü mücadeleyi vermekte kararlıdır.

Kamp-DER hukuku hiçe sayarak bölgede yaşanabilecek olumsuz olayların sorumlusu olarak Mustafa Zurnacılar’ın olacağını tüm kamuoyunun takdirine bırakır.”