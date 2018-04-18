Zülfü Livaneli okurlarıyla buluştu

Edebiyatın önemli isimlerinden Zülfü Livaneli, okur-yazar buluşmasında okuyucuları ile buluştu.

Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin, Yakın Doğu Üniversitesi ve YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi işbirliğinde düzenlediği etkinlik 16 Nisan Pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Soyalan: Bir hayali gerçekleştirdik

Halka açık düzenlenen etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı Serkan Soyalan, Lirik Şiir Grubu’nun ve Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin 2012 yılında kurulmasıyla birlikte önlerine hedefler koyduklarını söyledi ve Zülfü Livaneli’yi Kıbrıs’ta okuyucularıyla buluşturma hayaline ve hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bektaş: Büyük mutluluk duyuyoruz

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş da konuşmasında Zülfü Livaneli gibi önemli bir sanatçıyı Yakın Doğu Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özgentürk’ten Livaneli belgeseli

Konuşmaların ardından sahne alan müzisyen Bikem Tunar, Zülfü Livaneli’nin şarkılarından oluşan bir dinleti sundu. Etkinlik Zülfü Livaneli ile birlikte katılan yönetmen, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Livaneli Belgeseli’nin gösterilmesiyle devam etti.

Livaneli: Edebiyat evrensel bir değerdir

Alkışlar arasında kürsüye çıkan Livaneli, kitaplarının yazım sürecinden ve Türkiye’de edebiyat alanındaki gelişmelerden bahsetti. Edebiyatın evrensel bir değere sahip olduğunu dile getiren Livaneli, yayımlanan bir romanın farklı dillere çevrilerek kolaylıkla milyonlara ulaşabildiğinin altını çizdi. Romanların bir yazarın gizli dünyası olduğunun da altını çizen Livaneli, toplumsal olayların yazarları etkileyerek, romanların hayat bulduğunu söyledi.

Livaneli ve Özgentürk’e onursal üyelik

Etkinliğin sonunda Kıbrıs Edebiyat Derneği tarafından Zülfü Livaneli ve Nebil Özgentürk’e onursal üyelik belgeleri takdim edildi.