Zülfü Livaneli okurlarıyla buluşacak

Edebiyatın önemli isimlerinden Zülfü Livaneli, okur-yazar buluşmasında okuyucuları ile buluşuyor.

Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin, Yakın Doğu Üniversitesi ve YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlik 16 Nisan Pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’te saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz olacak olan etkinlik öncesinde, Zülfü Livaneli’nin şarkılarından oluşan bir de dinleti sunulacak.