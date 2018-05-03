“ZORUNLU DÜZENLEME”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla ilgili açıklama yaptı, açıklamada ülkeye ithal edilen akaryakıt ürünlerinin fiyatının uluslararası borsalarda oluşan fiyatlara bağımlı olduğunu altı çizildi.

Hali hazırda Kuzey Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse de Kıbrıs’ın güneyinde uygulanan fiyatların çok altında olduğu ifade edilirken, Hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki zorunlu düzenlemeleri, bütçe disiplini çerçevesinde oluşan dengeleri ve ilgili mevzuatın izin verdiği alt seviyeyi de göz önüne alarak mümkün olan en düşük seviyede düzenlediği kaydedildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere bu fiyatlar özellikle petrolün üretildiği coğrafyalardaki siyasi gerilimlerle çok değişken olabilmektedir.

2016 ile 2017 yılının başını içeren dönemde 40-50 dolar seviyesinde uzun bir süre seyreden petrol fiyatları 2017 yılı ortaları itibariyle 50 dolar seviyelerinden 72-75 dolar bandına çıkmıştır.

Ham petrol fiyatlarında çok kısa sürede oluşan bu %50 oranında artışın yanında Türk lirasının değer kaybı da Türk Lirası maliyetleri artırmıştır.

Hükümetimiz yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı oluşan akaryakıt fiyatlarındaki artışlar karşısında bütçe imkânları çerçevesinde tedbir alarak bunların tüketiciye asgari oranda yansımasını sağlamaya çalışmış, bu çerçevede FİF rakamlarını indirmiştir.

Bir önceki hükümet tarafından 2017 yılında uygulanan FİF rakamları aşağıdaki gibidir.

Buna göre; 2016 sonu itibariyle ortalamada 136,01 kuruş olan FİF rakamı 2017 yılı sonunda ortalama 117,47 kuruş olarak uygulanmış ve FIF’de %13,63 oranında indirim yapılmıştır.

C.T.P - H.P – T.D.P – D.P Hükümeti Dönemindeki FİF Rakamları

2 OCAK 2018 – 2 MAYIS 2018 Dönemi Merkez Bankası Efektif Dolar Satış Kuru

Buna göre; 2017 yılı sonunda ortalama 117,47 kuruş olan FİF rakamında Hükümetimiz 03.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren akaryakıt fiyatlarında %34,02 indirim yaparak FIF uygulamasını ortalama 77,50 kuruş seviyesine çekmiştir. Bu indirimlerin yapıldığı dönemde yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere ithal edilen akaryakıt ürünlerinin alımında kullanılan dolar kurunun Türk Lirasına karşı %9,45 değerlendiği de unutulmamalıdır.

Henüz 100. gününü tamamlamamış olan hükümetimiz akaryakıt fiyatlarında yapılacak olan fiyat artışlarının doğuracağı olumsuz etkilerin bilinciyle önceki hükümet döneminde son 1 yılda FİF’da yapılan indirimin 2,50 katı daha fazla indirim yapmıştır.

Hali hazırda KKTC akaryakıt fiyatları gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde uygulanan fiyatların çok altındadır.

FIF devlet bütçesinin gelir kalemlerinden biri olup başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli sektörlere verilen destek ve teşviklerin finansmanında kullanılan önemli bir kaynaktır. Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarındaki zorunlu düzenlemeleri yukarda ifade edilenler ışığında, bütçe disiplini çerçevesinde oluşan dengeleri ve ilgili mevzuatın izin verdiği alt seviyeyi de göz önüne alarak mümkün olan en düşük seviyede düzenlemiştir.”