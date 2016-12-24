Zorunlu açıklama: Hastane laboratuvarında aksama yok
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden zorunlu açıklama.
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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden zorunlu açıklama.
Hastane yetkilileri, Devlet Laboratuvarı’nda meydana gelen yangından sonra gelen telefonlardan dolayı kamuoyu açıklaması yapmak durumunda kaldı.
Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının hastanenin işleyişine olumsuz etkisi olmadığı açıklanırken, hastanenin laboratuvarının rutin işlerini sürdürmeye devam ettiği bildirildi.
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Etiketler : hastane, devlet laboratuvarı yangın
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