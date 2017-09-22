Zorlu yarışı bitirmeye çalışacaklar

Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık isteyen Ironman yarışı 23 Eylül Cumartesi günü İtalya'da yapılacak. İtalya'da bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Ironman şampiyonasında ülkemizden Ares Spor Kulubü triatletleri Cem Dağdelen ile Hüseyin Arhan yarışacak.

Dağdelen 11, Arhan 3’üncü kez bitirme amacında

Cervia şehrinde gerçekleşecek Ironman yarışında sporcular 3.8 kilometre yüzecek, 180 kilometre bisiklet sürecek ve 42.2 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Toplam 15 saatlik zaman limiti olan yarışta Cem 11’inci kez, Hüseyin ise 3’üncü kez finişe ulaşarak ironman olma hedefinde.

Olumsuz hava şartları

Ares Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy ile birlikte yarışın olacağı şehre giden sporcuları yağmur ve rüzgarlı soğuk hava karşıladı. Yarış için hiç tercih edilmeyen hava şartları yanında ironmanın İtalya'da ilk kez yapılacağından yoğun ilgi gösterilmesi ve 3000’in üzerinde sporcunun yarışacak olması sebebiyle yüzme parkurundan sonra gidilecek bisiklet alanının yaklaşık 1 kilometre uzağa taşınmasına sebep oldu. Bu da sporcuların sudan çıktıktan sonra uzun mesafe çıplak ayak yürüyüp zaman kaybına sebep olacak.

Bisiklet parkurunu dün gezen sporcularımız yüzde 14 eğim ile tırmanılacak zirveye çıkarken, koşu parkurunda da antrenman yapma fırsatı buldu.