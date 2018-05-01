Zorlu yarışa rekor katılım

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçilerek yapıldığı spor olan triatlon branşının en zorlu ikinci mesafe yarışı Orta Mesafe Triatlonu Pazar günü Ares Spor Kulübü organizesi ile Kaplıca bölgesinde yapıldı.

Spor Dairesi’nin izni ile son 3 yıldır Ares Spor Kulübü tarafından organize edilen ülkemizdeki en büyük triatlon organizasyonu olan ve “Nisan Şakası” adı ile gerçekleşen orta mesafe triatlonununda sporcular 1.9 kilometre yüzüyor, 90 kilometre bisiklet sürüyor ve son olarak da 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışıyor.

Rekor sayıda katılım

Güven Sigorta, Atakom Limited, Aytan Market, Bino Limited, Tuborg, Nestle Su, KOOP-Süt, KOOP Bank, Kaplıca Otel firmalarının sponsorluğunda gerçekleşen half Ironman mesafesindeki Nisan Şakası Triatlon yarışı bu yıl rekor sayıda katılım ile gerçekleşti.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk triatletler yanında Rus, İngiliz, Fransız, Mısır, İskoç, Türkiye ve Letonya’dan sporcuların katıldığı yarışta erkekler ve kadınlar genel klasmanında ilk 3’te 6 ayrı ülkeden sporcu yer aldı.

Vasilev ve Moulin birinci

Nisan Şakası Triatlonu genel klasman ve erkekler birinciliğini 2012 Londra Olimpiyatları’nda koşan, Avrupa Şampiyonluğu elde eden Rus sporcu Ivan Vasilev elde ederken, ikinciliği İngiliz Sion Stansfiled ve üçüncülüğü Türk sporcu Özgür Axaman elde etti.

Kadınlar birinciliğini ise Fransız Isabella B. Moulin, ikinciliği İskoç Louise Parr üçüncülüğü de Mısırlı Khadiga Amin kazandı. Ulusal kategoride ise yarışmada ilk 3 Kemal Elektrikçi - Cem Dağdelen - Hüseyin Arhan şeklinde sıralandı. Toplam 11 bin TL para ödülü dağıtılan organizasyonda yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.