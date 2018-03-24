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Zorlu hafta

Zorlu hafta

K-Pet Süper Lig’de 24’üncü hafta karşılaşmaları bugün başlıyor

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HEM ALT, HEM ÜST KAYNIYOR...

Süper Lig’de bu hafta hem alt, hem de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Ligde bugün üç, yarın dört ve Pazartesi akşamı bir karşılaşma oynanacak. Ligde bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yalova ile Y.Boğaziçi Çatalköy’de puan mücadelesi verecek. G.Birliği ise GAÜ Çetinkaya’yı ağırlayacak

 

 HAFTA PAZARTESİ TAMAMLANACAK...

Ligde bugün ayrıca G.Gücü ile Binatlı Lefkoşa’da rakip olacak. Puan farkı ile lider konumda bulunan Yenicami yarın ligin son basamağında yer alan Ozanköy’ü ağırlayacak. MTG’nin Yeşilova’yı konuk edeceği haftadaCihangir ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Hafta Pazartesi Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı ile tamamlanacak

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Nihat Bağcıer Stadı
Yalova – Yeni Boğaziçi
Kerem Eran

Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Binatlı
Fehim Dayı

Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya
Mehmet Malek

K-Pet 1. Lig

Maraş Stadı
Maraş – Esentepe
Hüseyin Özkan

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Lapta
Osman Küçük

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Mormenekşe
Osman Özpaşa

Mete Adanır Stadı
Girne HE – Kaya Mehmetçik
Serdar Bilgimer

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Çanakkale
Timur E. Bodi

YARIN

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı
Cihangir – Doğan TB
Utku Hamamcıoğlu

Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – K. Kaymaklı
Ali Özer

Atatürk Stadı
Yenicami – Ozanköy
Hüseyin Eyyüpler

Canbulat Stadı
Mağusa TG – Merit A. Yeşilova
Turgay Misk

K-Pet 1. Lig

Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Gönyeli
Serhan Şimşek

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – B. Bağcıl
Evren Karademir

Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Doğancı
Serkan Durmaz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dörtyol Sahası
Dörtyol – Gaziköy
Ferhan Tuna

Vadili 14 Ağustos Stadı
Vadili - Geçitkale
Hakan Ünal

Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Dipkarpaz
Şakir Azizoğlu

Eray Vudalı stadı
Yıldırım – Serdarlı
Enver Kalkın

Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Tatlısu Seracılar
İsmail Egeli

BTM 1 Lig Beyaz Grup

Aydınköy Sahası
Aydınköy – Düzkaya
Ali Karahasan

Balıkesir Stadı
Yılmazköy – Ortaköy
Zekai Töre

Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Karaoğlanoğlu
Olgun Canik

16 Ağustos Stadı
Denizli – Karşıyaka
Ozan Kel

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Lefke
Mehmet Sezener

 

Not: Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 15.00’te,  BTM Ligi maçları 12.00’de başlayacak. U21 Ligleri’nin başlama saati ise 12.30

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