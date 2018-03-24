HEM ALT, HEM ÜST KAYNIYOR...

Süper Lig’de bu hafta hem alt, hem de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Ligde bugün üç, yarın dört ve Pazartesi akşamı bir karşılaşma oynanacak. Ligde bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yalova ile Y.Boğaziçi Çatalköy’de puan mücadelesi verecek. G.Birliği ise GAÜ Çetinkaya’yı ağırlayacak

HAFTA PAZARTESİ TAMAMLANACAK...

Ligde bugün ayrıca G.Gücü ile Binatlı Lefkoşa’da rakip olacak. Puan farkı ile lider konumda bulunan Yenicami yarın ligin son basamağında yer alan Ozanköy’ü ağırlayacak. MTG’nin Yeşilova’yı konuk edeceği haftadaCihangir ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Hafta Pazartesi Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı ile tamamlanacak

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Nihat Bağcıer Stadı

Yalova – Yeni Boğaziçi

Kerem Eran

Atatürk Stadı

Gençlik Gücü – Binatlı

Fehim Dayı

Cumhuriyet Stadı

Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya

Mehmet Malek

K-Pet 1. Lig

Maraş Stadı

Maraş – Esentepe

Hüseyin Özkan

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Lapta

Osman Küçük

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Mormenekşe

Osman Özpaşa

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Kaya Mehmetçik

Serdar Bilgimer

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Çanakkale

Timur E. Bodi

YARIN

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı

Cihangir – Doğan TB

Utku Hamamcıoğlu

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – K. Kaymaklı

Ali Özer

Atatürk Stadı

Yenicami – Ozanköy

Hüseyin Eyyüpler

Canbulat Stadı

Mağusa TG – Merit A. Yeşilova

Turgay Misk

K-Pet 1. Lig

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Gönyeli

Serhan Şimşek

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – B. Bağcıl

Evren Karademir

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Doğancı

Serkan Durmaz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dörtyol Sahası

Dörtyol – Gaziköy

Ferhan Tuna

Vadili 14 Ağustos Stadı

Vadili - Geçitkale

Hakan Ünal

Mehmetçik Stadı

Kumyalı – Dipkarpaz

Şakir Azizoğlu

Eray Vudalı stadı

Yıldırım – Serdarlı

Enver Kalkın

Hasan Bardakko Stadı

Mesarya – Tatlısu Seracılar

İsmail Egeli

BTM 1 Lig Beyaz Grup

Aydınköy Sahası

Aydınköy – Düzkaya

Ali Karahasan

Balıkesir Stadı

Yılmazköy – Ortaköy

Zekai Töre

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu – Karaoğlanoğlu

Olgun Canik

16 Ağustos Stadı

Denizli – Karşıyaka

Ozan Kel

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Lefke

Mehmet Sezener

Not: Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 15.00’te, BTM Ligi maçları 12.00’de başlayacak. U21 Ligleri’nin başlama saati ise 12.30