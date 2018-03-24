Zorlu hafta
K-Pet Süper Lig’de 24’üncü hafta karşılaşmaları bugün başlıyor
HEM ALT, HEM ÜST KAYNIYOR...
Süper Lig’de bu hafta hem alt, hem de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Ligde bugün üç, yarın dört ve Pazartesi akşamı bir karşılaşma oynanacak. Ligde bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yalova ile Y.Boğaziçi Çatalköy’de puan mücadelesi verecek. G.Birliği ise GAÜ Çetinkaya’yı ağırlayacak
HAFTA PAZARTESİ TAMAMLANACAK...
Ligde bugün ayrıca G.Gücü ile Binatlı Lefkoşa’da rakip olacak. Puan farkı ile lider konumda bulunan Yenicami yarın ligin son basamağında yer alan Ozanköy’ü ağırlayacak. MTG’nin Yeşilova’yı konuk edeceği haftadaCihangir ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Hafta Pazartesi Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı ile tamamlanacak
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Nihat Bağcıer Stadı
Yalova – Yeni Boğaziçi
Kerem Eran
Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Binatlı
Fehim Dayı
Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya
Mehmet Malek
K-Pet 1. Lig
Maraş Stadı
Maraş – Esentepe
Hüseyin Özkan
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Lapta
Osman Küçük
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Mormenekşe
Osman Özpaşa
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Kaya Mehmetçik
Serdar Bilgimer
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Çanakkale
Timur E. Bodi
YARIN
K-Pet Süper Lig
Cihangir Stadı
Cihangir – Doğan TB
Utku Hamamcıoğlu
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – K. Kaymaklı
Ali Özer
Atatürk Stadı
Yenicami – Ozanköy
Hüseyin Eyyüpler
Canbulat Stadı
Mağusa TG – Merit A. Yeşilova
Turgay Misk
K-Pet 1. Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Gönyeli
Serhan Şimşek
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – B. Bağcıl
Evren Karademir
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Doğancı
Serkan Durmaz
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dörtyol Sahası
Dörtyol – Gaziköy
Ferhan Tuna
Vadili 14 Ağustos Stadı
Vadili - Geçitkale
Hakan Ünal
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Dipkarpaz
Şakir Azizoğlu
Eray Vudalı stadı
Yıldırım – Serdarlı
Enver Kalkın
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Tatlısu Seracılar
İsmail Egeli
BTM 1 Lig Beyaz Grup
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Düzkaya
Ali Karahasan
Balıkesir Stadı
Yılmazköy – Ortaköy
Zekai Töre
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Karaoğlanoğlu
Olgun Canik
16 Ağustos Stadı
Denizli – Karşıyaka
Ozan Kel
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Lefke
Mehmet Sezener
Not: Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 15.00’te, BTM Ligi maçları 12.00’de başlayacak. U21 Ligleri’nin başlama saati ise 12.30