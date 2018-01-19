“Zorlama Hükümet sıkıntı yaratır, Denktaş’a söyledim”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunmasını ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli olanın halkın hizmet bekleyen bir hükümet isteği olduğuna işaret eden Özgürgün, sağlıklı, uzun ömürlü bir Hükümet kurulması gerektiği görüşünü belirtti.

Ögürgün’ün ifadeleri şöyle:

“Sağlıklı uzun ömürlü bir hükümet kurulması gerekli. Biz halkın vermiş olduğu güvene, sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini düşünüyor.

UBP’siz Hükümet, akşam da söylediğim gibi sivil darbe niteliğindedir ve halktan itibar görmeyecektir.

Bu tür çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Biz sandıktan çıkan sonucun gereğini yapmaya hazırız.

Üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız.

UBP, sıkıntılı bir koalisyona da girmek istemiyor. Tecrübeli kadrolarımız var. Sıkıntılı bir koalisyon ülkeye zara verir.

Halka hizmet nokrasında zorlama koalisyonlar, hükümetler uzun ömürlü olmaz. Serdar Denktaş’a da bunu söyledi.

Sağlıklı bir hükümet kurulmazsa, çok ciddi sıkıntı çekeriz. Çok yaşadık bunu daha önce de. Çok fedakarlık yapmak lazım.

Zorlama ve zorlu hükümetler sadece birbiriyle didişen partiler çıkaracaktır. Bu nedenle halkın verdiği mesajı iyi okumak lazım.

UBP hiçbir zaman görevden kaçmaz. Daha önce bağımsızların desteği ile hükümetin bir buçuk sene götürdük. Ama gerekirse ana muhalefet görevini de yaparız.”