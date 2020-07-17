Zorla insan kaçıranlar teminata bağlandı

Girne – Lapta yolu üzerinde meydana gelen adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D., ile oğlu E.T.D., teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru Ali Aslan, zanlıların 14 Temmuz tarihinde önceden aralarında alacak verecek konusunda husumet bulunan L.B.’yi Girne - Lapta istikametine doğru seyretmekte olan minibüste yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı araçları ile TKT 098 plakalı aracın önünü tıkadıktan sonra araç içerisinde adı edileni zorla araçtan indirip boğazını sıkıp başına kafa atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis, olayın akabinde zanlıların konu şahsı sonra yerde sürükleyerek, ‘Kasti Hasara’ uğratıp kullanımlarındaki araca zorla bindirerek kaçırdıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, müştekinin daha sonra GAÜ çemberi ile Karmi kavşağı arasında aracın yavaşlamasından faydalanarak araçtan atlayarak olay yerinden ayrılarak polise sığındığını belirtti.

Yapılan şikâyet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı aracın emare olarak alındığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, her birinin 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.