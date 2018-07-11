Zorba ve Sonakın güneyde zirvede

Kıbrıs’ın güneyinde 28 Haziran – 8 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen tenis turnuvasında Mustafa Zorba ve Meril Sonakın’dan büyük bir başarı geldi.

Ülkemizde gösterdikleri başarı ile bilinen iki sporcu Güney Kıbrıs’ta Eleon Kulübünde düzenlenen “Eleon Open 2018 Grade 1 Tenis Turnuvasında” kategorilerinde şampiyon oldular. 18 yaş erkekler

kategorisinde Lambros Pantzaris isimli rakibini, 6-3 / 6-1 yenen Mustafa Zorba 18 Yaş erkekler şampiyonu oldu. Aynı turnuvada henüz 14 yaşında olmasına rağmen 16 Yaş kızlar kategorisinde Athena Komodromou isimli rakibini üç sette 6-7/ 6-3 / 6-3 yenerek Meril Sonakın 16 yaş kızlar şampiyonu oldu. Çalışmalarına aralıksız bir şeklide Gönyeli Tenis Kulübü’nde baş antrenörü Mustafa Ülker ile devam eden her iki oyuncu da önümüzdeki günlerde antrenörleri ile birlikte kampa gitmeye hazırlanıyor.