"Zor koşullarda çalışan tüm hekimlerimize teşekkür ederim"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, her yıl 14 Mart'ta kutlanılan Tıp Bayramı'nın son günlerde hem dünyada, hem de ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı bu yıl kutlanılamadığını belirterek, bu zor koşullarda, risk altında çalışan tüm hekimlere teşekkürlerini iletti.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Bu yıl 14 Mart'ı Tıp Bayramı olarak kutlamak maalesef mümkün olmadı. O nedenle belki de bu günü bir bayram günü olarak değil, bir teşekkür günü olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu zor koşullarda, ciddi risk altında, bir yandan halkımızı aralıksız biçimde bilgilendirmek, diğer yandan da hastaları tedavi etmek için cansiparane çaba içinde olan tüm hekimlerimize yürekten teşekkür ederim."