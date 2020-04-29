“Zor günler; dayanışma ile geçecek”

Covid -19 (Coronavirüs) salgını sürecinde Değirmenlik Belediyesi projesi olarak hayat bulan “Dayanışma Mutfağı” çatısı altında yardım toplanmaya devam ediliyor.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yaptığı açıklamada, memleketin içerisinde bulunduğu ve bundan sonrasında yaşayacağı zor günlerin toplumsal dayanışma gerektirdiğinin farkında olduklarını, bu noktada bölge insanının, esnaf, belediye ve bölgede yaşayan ihtiyaçlı insanlarla dayanışmaya devam ettiğini kaydetti.

Son günlerde yeni pozitif vakanın olmamasının sevindirici olduğunu ve salgının bitmesi için umut olduğunu ifade eden Karavezirler, “Tüm bölge halkımdan ricam şudur; salgının son gününe kadar rehavete kapılmayalım, hijyen tedbirlerimizi almaya devam edelim, sokaktayken mutlaka maske kullanalım ve başarıya, sağlıklı günlere hep birlikte ulaşalım. Elbette bu günler geçecek ve eskisinden daha mutlu bir gelecekte, sağlıkla yaşayacağız. Buna inancım tamdır; Bunu hep birlikte çalışarak başaracağız.” dedi.