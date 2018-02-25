Zor Dostum Zor

Herkes şikayetçi. Taraflısı tarafsızı, partilisi partisizi, okumuşu okumamışı... Herkes ama herkes... Görmezlikten gelinemiyor artık. Her yönüyle bozulan, her tarafı dökülen bir düzen var. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Çürümüşlük dizboyunu çoktan aştı...

‘Bozuk Düzen’ bile diyemiyoruz artık bunun adına. ‘Bozuk’ dan da öteye bir durum mu var ne ?

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Hükümetin işi, -ortaklar iyi niyetli ve kararlı olsalar da- kabul etmek gerekir ki çok ama çok zor. Çünkü bazı şeylere ‘alışmışlık’ da oluştu artık. Değiştirmeye çalıştıkları anda tepkiler gelecektir, emin olun. Doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğini de kaybetmiş çünkü çoğunluk. Üstelik ülkede -haklı veya haksız farketmez- ‘eleştiri’ de ‘kahramanlık’ haline gelmiş durumda.

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Herşeye karşın pes etmemek gerek. Azimle ‘doğrular’ üzerinde çalışmaktır doğrusu. Hem de ne pahasına olursa olsun. Ülkedeyi karmaşadan kurtaracak olan da budur.

Kolay’ı herkes yapar. Önemli olan ‘zorları’ başarmaktır.

Osmanlı Tokadı

TC Cumhurbaşkanı, galiba dünyanın en çok konuşan Başkanlarından biri rekorunu kırma yolunda hızla yürüyor. O’nsuz bir gün yok. TV kanallarında dopdolu. ‘Canlı’ verenler mi istersiniz, kayıttan tekrarlar mı istersiniz? Bol bol....

Geçenlerde bir konuşması sırasında ‘Osmanlı Tokadı’ atmaya hazırlandığını da öğrendik Sn. Cumhurbaşkanı’ndan. Belli ki çok kızdırmışlar yine. ‘Osmanlılığını’ hatırladı ve hatırlattı aleme.

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Osmanlı ordularında, yakın dövüşlerde kullanılırmış bu tokat. ‘Başıbozuklar’ denen birlikler, özellikle de bu tokatla yetiştirilirmiş.

Şimdilerde ise ‘Osmanlı Tokadı’, sokak kavgalarında bile kullanılır bazen. Yani anlayacağınız, kavgaya tutuşanlardan birinin, tüm gücüyle hasmının suratına veya ensesine attığı tokada verilen isimdir Osmanlı Tokadı.

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Çok kızdırmışlar Sayın TC Cumhurbaşkanı’nı. Bu açık ve net. Öyle bir kızdırmışlar ki ‘Osmanlı Tokadı’ ile tehdit etmiş düşmanlarını. Bu tokat iner mi inmez mi ? Bilemeyiz.

Merakla bekliyoruz.

Gavur icadı Gavur malı

Ayakkabılar... En iyisinden...Gavur malı...

Çoraplar... En iyisinden... Gavur malı...

Topuklarına kadar inen elbise... En iyisinden...Gavur malı...

Don.... En iyisinden...Gavur malı...

Sütyen...En iyisinden...Gavur malı, gavur icadı...

Ruj... En iyisinden... Gavur malı, gavur icadı...

Allık... En iyisinden...Gavur malı, gavur icadı...

Rimel... En iyisinden... Gavur malı, gavur icadı....

Elindeki cep telefonu... En iyisinden, gavur malı, gavur icadı...

Görünmeyen saçlarının boyası... En iyisinden... Gavur malı, gavur icadı...

Saçlarını örten türban.... O da en iyisinden... Gavur malı...

Sokak Ağzı

Yağmur yağıyor, sevinsek mi üzülsek mi bilemiyoruz. Panik bile başlıyor hemen. Sokağa çıkmaya cesaretimiz yok. Sel bastı her tarafı. Zaten delik deşik olan yollarda nasıl ulaşacağız ki varmak istediğimiz yere ? Bir bilen var mı ? (Neri-Girne)

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Afrin Harekatının üç saatte, üç günde biteceğini söylediydi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir ayı geçti. Herhalde, üç ay demek istemişti... (TC Recep-Lefkoşa)

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Horozlana horozlana giddiler, bissicig gibi döndüler. Rezil eddin gendini de bizi de be gartal. Yok da 5-0... (Recep Kartal)

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Belediye seçimleri geliyor... Showlar da başladı... Belediyelerde işiniz varsa şimdi tam da sorunlarınızı çözme zamanı !!! Haberiniz olsun. (Ahmet Karaduman)

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