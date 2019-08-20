Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, her kişi veya işletme gibi Lefkoşa Türk Belediyesi'nin de ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini açıkladı.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çalışacağız, dayanışacağız ve zor ekonomik koşulları yenebilmek için alternatifler yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Harmancı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

"Her kişi veya işletme gibi ekonomik anlamda çok zor bir dönemdeyiz, 2018 krizinden beri ciddi anlamda giderler yönünden yaşadığımız zorlukları yurttaşlara yansıtmadan üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 901 personelden 803 personele inmemize ve 0 istihdam yapmamıza rağmen yaşanan hayat pahalılıkları sonucunda neredeyse 300 kişi yeni işe almış gibi bütçemiz sarsıntı yaşıyor. Yatırım anlamında Türkiye Cumhuriyeti hibe kaynaklarının uzun bir süredir hiçbir kamu kurum kuruluşuna açılmadığını da belirtmeliyiz. Buna rağmen öz kaynaklarımızla 3 önemli kanalizasyon ihalesi, 3 önemli yağmur suyu drenaj ihalesi bağlamış, yeni araç alımları gerçekleştirmiş durumdayız, uzun süredir güncellenmesini beklediğimiz belediyeler yasası hala beklemede. Zor dönemleri hep atlattık, atlamaya, atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Banka borcumuzu biliyorsunuz ki kapatmıştık, kredi faizlerinin daha aşağıya inmesi halinde geri ödenebilecek yatırım kredileri arayışımız sürecek, alacağımız olan paraların da devletten bir an önce ödenmesi halinde bu zor ve kritik dönemleri daha rahat atlatabiliriz.

Çalışacağız, dayanışacağız ve zor ekonomik koşulları yenebilmek için alternatifler yaratmaya devam edeceğiz."