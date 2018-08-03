“ZOR BİR YIL OLACAK”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de yayımlanan ikiye bir programına katıldı, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Denktaş, bu yılın zor bir yıl olacağını daha önceden de söylediğini ifade ederek, bütçenin meclisten geç geçmesi nedeniyle bunun yaşandığını anımsattı. Gelinen aşamada dövizdeki yükselişin sürdüğünü belirten Denktaş, bütçenin gecikmesi nedeniyle 73 milyon açık öngördüklerini, hayat pahalılığını ilk 6 ayda 5 civarında beklerken, 12.11 seviyesine çıktığını ifade etti. Yıl sonuna kadar 73 milyon açık beklerken, şu an için 237 milyon açık öngördüklerini kaydeden Denktaş, dövizdeki artışın devamı halinde açığın 300-350 milyona yükselebileceğini açıkladı.





Alım gücünün düşmesi nedeniyle Türkiye’den ek bir kaynak çıkarılabilir mi gibi konularda Türkiye’den randevu talep edildiğini belirten Denktaş, “Kendi çarkımızdan ortaya çıkan kaynaklarla kendi kendimizi öder noktaya ulaşmıştık. Beni üzen nokta bunu son gelişmelerle kırmış olduk” dedi.



Alınması gereken tedbirler bulunduğunu, ellerinde iki üç mekanizma bulunduğunu belirten Denktaş, bunlardan birinin “fiyat istikrar fonu” olduğunu ve bunun kullanımı konusunda son noktaya geldiklerini açıkladı. 42 ülke içerisinde asgari ücret açısından 17, akaryakıt fiyatları açısından da 3’üncü sırada olunduğunu belirten Denktaş, pahalılığı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



“Ümitsiz vaka mıyız. Hayır. Bunun altından kalkabiliriz” ifadelerini kullanan Denktaş, tasarruf tedbirlerinin yanısıra gelir artırıcı tedbirlerin de gündemlerinde olduğunu belirtti. Denktaş, kriz döneminde piyasaya para pompalayarak krizin hafifletilebileceğini ancak bunun için de kasanın doldurulması gerektiğini anlattı.



“ÖDEMELER GÜNÜNDE, MAAŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN SORULAR ARTIK ORTADAN KALKTI”



Turizmde belli bir süre vergi almayarak yatırımı desteklediklerini, bunun üniversiteler için de geçerli olduğunu belirten Denktaş, belli bir kapasitenin üzerine çıkan tesis ve üniversitelerden vergi aldıklarını söyledi.



Kredi itibarlarının yüksek olduğunu, şu anda yeni krediye gerek duymadıklarını, ihtiyaç duyulursa belki kısa vadeli kredi alınabileceğini belirten Denktaş, soru üzerine, maaşların ödenmesi konusunun artık gündemlerinden çıktığını söyledi. Ödemelerin günü gününe yapıldığına işaret eden Denktaş, maliyede neyin ne zaman ödeneceğinin belli olduğunu aksamaların sadece dairelerden gelen belgeler nedeniyle yaşanabildiğini ifade etti. Denktaş, 13’üncü maaş ödenecek mi gibi bir sorunun artık gündeme gelmemesi gerektiğini anlattı.



“ASGARİ ÜCRET İŞ KOLUNA GÖRE BELİRLENMELİ”



Denktaş, asgari ücretin artık iş koluna göre belirlenmesi ve insanların buna yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun önümüzdeki hafta toplanacağını ve yeni asgari ücretin belirleneceğini açıklayan Serdar Denktaş, tarafların fikirlerini ortaya koyduğunu anlattı.



Kıbrıs Türk halkı arasında özel sektörde çalışma yönünde çok fazla eğilim olmadığını, bu eksikliğin düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirten Denktaş, işini yapanın kapı önüne konulmayacağı bilincinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



“YEREL İSTİHDAM TEŞVİK EDİLMELİ”



Yerel istihdamın desteklenmesi konusuna da değinen Denktaş, yurt dışından işçi getirmenin işverenin de işine geldiğini, bu konuyu orantılı teşvikler ile takip etmek gerektiğini belirtti. Ülkedeki işsizliğin sorun olmaktan çıkacağı bir sistem için uğraş verdiklerini kaydeden Denktaş, teşviklerin belli bir süre rekabet gücünü sağlamak için verildiğini ilanihaye olamayacağını belirtti.



“CASİNOLARDAN DAHA FAZLA GELİR ELDE EDİLEBİLİR”

Casinolar konusunda da konuşan Denktaş, Casinolardan devletin geliri bulunduğunu ancak daha fazla gelir elde edilebileceğini anlattı. Denktaş, örneğin nakit yerine kartla harcama yapılması ve ciroyu görerek o ciro üzerine vergi alınması yönünde sektörle formül bulma çalışması yapıldığını açıkladı.



Bunun başarılabilmesiyle ek bir gelir sağlanacağını ve kontrol da olacağını ifade eden Denktaş, “Bu bir sektörse bunu lehimize kullanmak zorundayız. Bu sektör kapanırsa ve turizm yapılması düşünüyorsa çok büyük bir gelirden vazgeçilmek zorunda kalınacağının bilinmesi gerekir” dedi.



“CASİNO İZNİ KONUSUNDA YASADIŞI DURUM YOK. YATIRIM YAPMAYANIN İZNİNİ İPTAL ETTİK”



Denktaş, son iki üç gündür yasa dışı kumarhane izni konusunun gündemde olduğunu anımsatarak, sökonusu iddiayı ortaya atan gazetecilerin kendilerinin görüşünü sormamasından yakındı.



Denktaş, yasa dışı denilen konuda hiçbir yasa dışılık bulunmadığını, geçen süreye rağmen yatırım yapılmaması üzerine iptal edilen bir izin bulunduğunu, bunun yerine bir yerel işletmeye verilmiş bir ön izin olduğunu aktardı.



Ülkeye yatırım yapmış, inşaata başlamış bir yerel yatırımcıya ön izin verildiğini yineleyen Denktaş, “Her şey yasaldır. Yasa dışılık iddiasında olan gelecek karşıma” dedi.



KKTC VATANDAŞLARININ CASİNOLARA GİRİŞİ



Denktaş, casinolara KKTC vatandaşlarının girişinin yasak olduğunu ancak girildiğini belirterek, devletin izniyle açılmış bir yere polisin baskın yaptığını, turistlerin de buna tanık olduğunu, oradaki kişilere bunu yaşatma hakları bulunmadığını anlattı.



Bundan yola çıkarak KKTC vatandaşlarının casinolara girişi ve turizme katkı sağlayacak birçok konu barındıran yasa konusunda bir süredir çalışma yaptıklarını ifade eden Denktaş, yasanın geçmemesi halinde sektörün şu andaki haliyle kalmayacağı, daha kötü duruma düşeceği uyarısında bulundu.



Denktaş, sektörün çok hızlı geliştiğini, kendilerinin de uluslar arası standartları uygun düzenlemeler yapmak durumunda olduklarını kaydetti.