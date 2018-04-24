Burhan Gürkan

K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftasında Gençlik Gücü’nü mağlup eden Yenicami, Baf Ülkü Yurdu’nun zirve takipçisi Doğan Türk Birliği’ni mağlup etmesi ile kulüp tarihinin 9’uncu en üst lig şampiyonluğuna ulaştı. A takımlar seviyesinde kariyerindeki üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşan ve Yenicami’yi de üst üste ikinci başarısına ulaştıran teknik direktör Sedat Devecioğlu ile elde ettikleri başarıyı konuştu. Kendisi için bu şampiyonluğun geçtiğimiz yıla göre daha üst seviyede olduğunu belirten Devecioğlu, “Zor ama güzel oldu” dedi.

Çok zorlu bir sezon geçirdiklerini ve özellikle son bir buçuk aylık dönemde ciddi form düşüklüğü ile oynadıklarını söyleyen Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, kupadan elendikten sonra ligi zora soktukları dönem olduğu için bu şampiyonluğun geçtiğimiz yıla göre daha üzerinde bir şampiyonluk olduğunu söyledi. “Geçtiğimiz yılki şampiyonluk da değerliydi tabi” diyen Devecioğlu şunları belirtti; “Geçen yıl iyi başladık, iyi noktaladık. Çok uzun süre puan farkı ile lider götürdük. Ama bu sene 8’inci hafta sonunda 7’nci sırada ve liderin 7 puan gerisindeydik. Biz ilk devreyi lider bitirmeyi başarabildik. Ondan sonra ciddi bir seri yakaladık. İkinci devrede gidenler, yeni gelenler oldu. Hem formasyon değişikliği, hem de bazı oyuncuların mevkilerinde değişiklikler yaptık. Formasyon değişikliği sonrası üçlü alan savunması ile sadece kupada bir mağlubiyetimiz var. Ligde hiç mağlup olmadık.”

“Sakatlık, form düşüklüğü derken puan kaybettik, yarış yeniden başladı”

“Çetinkaya ve Kaymaklı maçları dönemine performans ayarladık ve iyi bir zirve yaptı takım. Onun haricinde takımın ciddi bir düşüş yaşayacağını biliyorduk. Çünkü lig ve kupa maçlarının yoğunluğu ile performans antrenmanı yapamadık. Sonra takım düşüşe geçtiğinde Ozanköy ve Yeni Boğaziçi maçlarını kadro kalitemizle alacağımızı düşündük. Ama yaşanan sakatlıklar, takımın form düşüklüğü gibi faktörlerle ligin dibindeki takımlara puan kaybettik. Bundan dolayı yarış bitti derken herkes ümitlendi. Akabinde kupadan elendik. Sonra Binatlı maçımız vardı. O maçı kaybetsek Binatlı’yı lige ortak edecektik. Binatlı maçını kazanınca onları matematiksel olarak yarıştan eledik. Çetinkaya’yı da o galibiyetle psikolojik olarak elediğimizi düşünüyorum.”

“Kötü oynamamıza rağmen süreç lehimize işledi”

“Bundan dolayı yarışta bize bir Doğan Türk Birliği kaldı. Doğan bana göre kupadan elenmiş oluşu sonrası bizi çok zorlayacağını düşündüm. Ama onlar süpriz sonuçlar alınca bizim kötü gidişimiz onlar iyi performans sergileyemediği için bize birşey kaybettirmedi. Kötü oynamamıza rağmen süreç lehimize işledi. Sonuçta puan farkı var ve zaman farkı kapatmak için daralıyordu. G.Gücü maçını kazandığımızda Doğan’ın Baf’a takılması halinde şampiyon olacağımızı biliyorduk. Ama açıkçası beklemiyordum. Biz de G.Gücü maçına sıkıntılı çıktık. Sakatlık ve form sıkıntısı vardı. Zorlansak da G.Gücü maçını 1-0 kazandık. Doğan’dan gelen haber de bize şampiyonluğu getirdi. Bana göre erken bitti ama erken bitmesini çok istiyordum. Çünkü sakat sakat oynayan, formsuz çok adamımız vardı. Artık hava sıcaklığından dolayı antrenman kalitemiz de bayağı düşmüştü. Erken bitirmemiz bizim işimize geldi. Artık sakatlarımızı iyileştirmeye odaklanacağız. İki maçımız var, çıkıp bize yakışır şekilde oynayıp sezonu tamamlamak istiyoruz.”

DEVECİOĞLU: “ÖZEL BİR ŞAMPİYONLUK”... Sedat Devecioğlu: “Ligin 7’nci haftasında liderin 7 puan gerisindeydik. İlk yarıyı lider tamamlamayı başardık. Formasyon değişimi sonrası yenilmedik. Ciddi bir seri yakaladık. Lig – kupa yoğunluğu ile form düşüklüğü yaşadık. Geçtiğimiz yılki şampiyonluk da değerli ama bu yılki onun üzerinde. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu”

“Çok zor oldu ama çok güzel oldu”

“Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu” diyerek sözlerini sürdüren Devecioğlu, “Geçtiğimiz yıla göre bu yıl kadroda yaş ortalamamız çok düştü. Tecrübesiz birçok oyuncumuz var. Orjinal mevkisi olmayan oyuncuları farklı farklı yerlerde kullanmak zorunda kaldık. Mehmet Altın’ı orta sahada kullandık. Emin’den stoper yaptık. Bünyamin sakatlandı, Göktaş’tan stoperde yararlandık. Takım bu yıl Yasin’i kazandı. Orta saha diye transfer ettiğimiz orta saha oyuncumuzu savunmaya çektik. Forvet diye aldığımız Okoli’yi sağ ön oyuncusu yaptık. Tekrardan takımı harmanlayarak yeni bir takım kurduk ve ciddi bir performans elde ettik ligin 8’inci haftasından sonra. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Çok zor oldu ama çok güzel oldu” açıklamasını yaptı.

Sedat Devecioğlu “Bu benim kariyerimde A takımlar düzeyinde 3’üncü şampiyonluğum. Üçü de arka arkaya oldu. Gelecek yıllarda bunu sürdürme hedefindeyim” dedi. “Keşke bir açılım olsa” diyerek sözlerini sürdüren genç teknik adam, “Bir dönem şöyle bir motivasyon olmuştu benim hayatımda; CONIFA’ya üye ülkelerin kendi arasındaki şampiyonlarının Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi gibi maçların oynanacak olması, bize bir nevi motivasyon getirebilir kısa vadede. Böyle bir dışa açılım olsa bizim için çok iyi olurdu. Malesef olmadı” dedi. Şu an 34 yaşında üçüncü şampiyonluğunu yaşadığını belirten Devecioğlu, “Güzel birşey ama ileride motivasyonumun nasıl olacağından emin değilim. Şu an için içim içime sığmaz. Gelecek yılın çalışmalarına şu andan başaldık. Ama bizden önceki nesle baktığım zaman ciddi bir motivasyon sıkıntısı yaşarlar. Belki de onların yaşadığı bu motivasyon sıkıntısının ana kaynağı da budur” dedi.

“Yenicami sistemli bir kulüptür”

Sezon başında şampiyonluğun ciddi favorilerinden gösterilmediklerinin hatırlatılması üzerine Sedat Devecioğlu şunları belirtti: “Ülkede bir inanış var. Serhan – Serkan Önet, Erdinç Börekçi gibi isimlerin olduğu dönemin oyuncularının gittiği takımlarda şampiyon olacağına inanılırdı. Sonra revizyon geçirdi. Adil, Erbay, Hüseyin Sadıklar, İbrahim Çıdamlı’nın olduğu kadronun şampiyon olacağına inanılırdı. Bu jenerasyon daha eskimeden, Yenicami’den ayrılanlar olduktan sonra Yenicami’nin şampiyon olamayacağı söylendi. Ama herkesin kaçırdığı birşey vardı. Yenicami gerçekten çok sistemli bir kulüptür. Sistemli bir şekilde antrenman yapan, taktiksel olarak ne istediğini bilen ve uygulayan, antrenman konusunda da ciddi tecrübeler edindiğimiz ve bu teknikleri futbolculara kabul ettirmiş bir kulüptür. İncelendiği zaman oyunun son bölümlerinde kazandığımız, yada geriye düştükten sonra çevirdiğimiz çok maç var. Bu takımın fiziksel olarak üstün oluşunu gösterir. Fiziksel olarak ciddi bir form düşüklüğü yaşadık. Bana göre form düşüklüğünü 100 üzerinden değerlendirecek olursak, bunun yüzde 60-70’i mentaldi, kalanı fizikseldi. Biz devre arasını çok ciddi geçirdik. Doğan kupa maçı periyodu sonrasında takımla ciddi antrenman yapamadık kupa-lig maratonunda. Kupada da zor kuralar çektik”

“Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz”

“Sezon başında şampiyon olan bir teknik adam ve kulüp düşünün. Maçlar bitmeden oyuncuları takımlar tarafından tekliflerle transfer edildi. Adil, Hüseyin Sadıklar ve Erbay’ın serbest transferle gidişi, Ünal’ın sezon başında Türkiye’ye denenmeye gitmesi, Ahmet Sivri’nin Galatasaray’a gitmesi gibi birçok oyuncu kadromuzdan eksildi. Tabi Ünal sonradan geri geldi. Ciddi bir kadro handikapı yarattı bana bunlar” diyerek sözlerini sürdüren Devecioğlu, “İlk 8 haftada ciddi maçlar kaybettik. Kayıplardan sonra ciddi sendromlar yaşadık. 7’nci haftada zirvenin oldukça gerisindeydik. Maç sonlarında ciddi yıkımlar yaşadık. Bunlardan sonra teknik heyet ve futbolcuları ayağa kaldırmak zorundaydık. Bunu erken başardık. İkinci devrede yaşadığımız Ozanköy, Y.Boğaziçi ve MTG periyodunda da ciddi baskılar yaşadık. Binatlı maçına ciddi bir baskı ile çıktık ve John’un muhteşem golü ile kazandık. Binatlı maçını geçtikten sonra şampiyon olacağız dedim ancak kurt kışı geçirmiş olabilir ama yediğim ayazı şu an daha üzerimde hissetmekteyim. O yüzden bu yılki şampiyonluk benim için değerlidir” ifadelerini kullandı.

Gençlere övgü

Genç oyuncuları öven başarılı teknik adam “Bu yıl kalede altyapımızdan yetişen 21 – 23 yaş ortalamalarına sahip Ozan-Ercan’ın dönüşümlü oynamaları, 19 yaşındaki Yasin’in şansını değerlendirmesi, 19 yaşındaki Hasan Ulukök’ten çok faydalanmamız, Bünyamin sakatlanmasa ondan da yararlanacaktık, Mehmet Altın’ın 20 yaşında 3’üncü şampiyonluğunu yaşıyor olması, Osman Şanverdi’nin devre arasında gelmesi önemliydi. Bu çocuklar altyapıdan geldi. Ben bu çocuklarla çeşitli yaş gruplarında çalıştım. Bu çocukların bu kupanın başarısına ortak oluşu bizim için çok önemliydi. Benim açımdan çok sevindirici oldu.” ifadelerini kullandı. Dışarda 41 kiralık oyuncularının olduğunu ve bunların Süper Lig düzeyinde forma alabilecek oyuncular olduğunu belirten Devecioğlu “Bunları Yenicami doğru harmanladığı zaman her yıl şampiyonluğa oynayabilecek gençler yetiştirir diye düşünüyorum” dedi.

Devam edecek mi?

“Yönetimin gelecek sezonla ilgili nasıl bir yapı içerisine bürüneceğini şu an için bilmiyorum. Yönetim kurulu benimle devam etmek isterlerse tabi ki önceliğim Yenicami’dir” diyen Sedat Devecioğlu, “Ama başkan ve yönetim kurulu devam etmemeyi düşünürse kendime farklı bir yol çizeceğim tabi ki. Bunlar futbolun içerisinde olabilecek doğal şeylerdir. Ben Yenicami’nin içerisinden çıkmış biriyim. Yenicami beni aradığında sorgusuz sualsiz geldim. Yine çalışmak isterlerse çalışmaya hazırım” açıklamasını yaptı.

“Yönetim çok kötü gittiğimiz dönemlerde bile sadece bizim arkamızda durup bize destek oldular” diyerek sözlerini sürdüren genç teknik adam, “Onlara çok teşekkür ederim. Onlar da işin kolayını yapıp antrenörü harcayabilirlerdi. Ama arkamızda durdular. Bunun da meyvesini sezon sonunda aldıklarını düşünüyorum. Bir gün bile stres yaşamadık. Ben onlara çok teşekkür ederim” dedi.

“ALNIMIZIN AKIYLA, BİLEĞİMİZİN HAKKIYLA”... Sezon içinde kulüplerinin Yenicami’nin şampiyon yapılmak istendiği yönündeki iddiaları ile ilgili olarak Devecioğlu; “Biz saha içerisinde doğruları yapmaya devam ettik. Sadece işimize odaklandık. Süreçte biraz sallandık ama dimdik ayakta durduk. Günün sonunda hak ettiğimiz, alnımızın akıyla, bileğimizin hakkıyla olan şampiyonluk geldi”

“Hak ettiğimiz, alnımızın akıyla, bileğimizin hakkıyla olan şampiyonluk”

Sezon içerisinde birçok Süper Lig kulübü Yenicami’nin şampiyon yapılmasına yönelik kumpas olduğunu iddia ettiği dönemle ilgili görüşleri sorulduğunda Devecioğlu’nun yanıtı şu şekilde oldu: “Bizim o dönemdeki performansımızın rakiplerimiz tarafından bizi saha içerisinde durduramayacakları yönünde algıladıklarını düşünüyorum. Sonra böyle bir yola başvurmuş olabilirler. Bizim kesinlikle hakemle, rakip futbolcularla, tribünle hiç işimiz olmadı. Futbolun sahada kazanılacağına inanan bir yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcu grubumuz var. Biz hep saha içerisinde değiştirmeye ve düzeltmeye çalıştı. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Rakipler öyle bir kamuoyu yaratmaya çalıştılar. Belli bir noktada başarılı da oldular. Çünkü maçların belli durumlar malesef etkilenen kişiler tarafından daha farklı algılandı. Biz saha içerisinde doğruları yapmaya devam ettik. Sadece işimize odaklandık. Süreçte biraz sallandık ama dimdik ayakta durduk. Günün sonunda hak ettiğimiz, alnımızın akıyla, bileğimizin hakkıyla olan şampiyonluk geldi. Bu yüzden de mutlu ve huzurluyuz”

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı