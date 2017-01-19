“Zor ama güzel maç olacak”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in kötü hava koşulları sebebiyle ertelenen 14’üncü hafta maçında Yalova, Türk Ocağı’nı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Yalova teknik patronu Derviş Kolcu YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu. Mücadelenin zor geçeceğini belirten Kolcu, iki takımın da ilk devredeki performanslarına dikkat çekerek, seyir zevki güzel bir maç olacağını ifade etti.

Kolcu: “İki takım da hücum futbol ortaya koyuyor”

Yalova teknik direktörü Derviş Kolcu, iki takımında devre genelinde maçlarının gollü geçmesine işaret ederek hem kendilerinin, hem de Türk Ocağı’nın hücum futbol ortaya koyduğunu dile getirdi. Hafta sonunda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkat çeken genç teknik adam, kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyledi.

“Eksikler düşündürüyor”

Derviş Kolcu, karşılaşma öncesinde sakat ve eksik oyuncuların olduğuna dikkat çekerek, yeni transferlerin karşılaşmada oynayamayacak olması kendilerini sıkıntıya soktuğunu aktardı. Sonuç olarak iki takımın da sahaya 11 kişiyle çıkacağını belirten genç teknik adam, iki takımın da kadrolarında kaliteli oyuncuların bulunduğunu söyledi.

“Rakibimiz çok iyi bir rakip”

Yalova teknik patronu Derviş Kolcu, rakipleri Türk Ocağı’nın ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu belirterek, bu bakımdan kendilerini çok zor bir maçın beklediğini söyledi. Rakiplerinin özellikle zirveye oynayan takımlara karşı aldıkları puanlara dikkat çeken Kolcu, Ocak’ın Mehmet Bolkan döneminde iyi bir çıkış yakaladığını ve bu çıkışı ikinci devre de sürdürmek istediğini ifade etti.

“Aykut konusunda temaslarımız devam ediyor”

Genç teknik adam, Lefke’nin başarılı savunma oyuncusu Aykut Esmasarslan’a talip olduklarını, oyuncuyu transfer etmek için yönetimin çalışmalar yaptığını söyledi. Derviş Kolcu, ligin ikinci devresinde tecrübeli ve kaliteli bir kadro kurduklarını da sözlerine ekledi.