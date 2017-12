Zonguldak ve KKTC'de "FETÖ" operasyonu

Zonguldak merkezli 9 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu "kripto" askerlere yönelik operasyon kapsamında, 16'sı muvazzaf 22 asker gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramaları ile maskelenen ve randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf ve ihraç edilen askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Çanakkale ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen E.T, M.Y, F.C, S.D, N.K. ve M.K. ile muvazzaf askerler F.O, A.Z, S.D, B.K, G.K, M.E, K.D, Y.K, A.E, F.F.S, B.A, M.A, M.Ö, E.C, O.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.



Bu arada gözaltına alınanların arasında albay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ile KHK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin bulunduğu bildirildi.



Öte yandan gözaltına alınanlara, "mahrem imamların" kullandığı ankesörlü telefonla 2013-2016'da gerçekleştirilen arama kayıtları incelenerek ulaşıldığı, konuşmaların yapıldığı bu telefonlardan 15 Temmuz 2016'ya kadar olan kayıtlarda, "mahrem imamların" ardışık aramalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.



"Mahrem imamların", örgüt üyesi subay, astsubaylar ve askeri öğrencilerle haberleşmek için kendilerine ait olmayan kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonları kullandıkları, her aramadan sonra da farklı numaraları çevirerek arama yapıp kapattığı öne sürüldü.