Ziynet eşyası çalmaktan yargılanıyorlar

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, zanlıların 10-13 Temmuz 2018 tarihleri, 17.00-11.00 saatleri arasında, Karşıyaka’da, meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili tutuklandıklarını söyledi. Karşıyaka’da Mehmet Karadana isimli şahsın polise gelerek evinin üst katında misafir olarak kalan zanlıların yatak odasında bulunan dolaptan 5 bin 500 TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldıklarına dair şikayette bulunduğunu söyledi.Yapılan soruşturmada zanlı Ş.Ö’nün 13 Temmuz’da Girne’de bir kuyumcuya iki yüzük, bir bileklik satarak 2 bin 800 TL para temin ettiğini tespit ettiklerini söyleyen polis, zanlıların aynı gün tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Soruşturmanın sürdüğünü, kuyumcuya satılan altınların hafta sonu olması nedeniyle halen alınmadığını kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

“Evde çok insan var…”

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar evde çok insan kaldığını, Mehmet Karadana’nın akrabaları olduğunu, satılan altınları ise Türkiye’den getirdiklerini öne sürerek suçsuz olduklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyar zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.