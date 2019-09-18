Ziya Selçuk ülkemizde temaslarda bulunacak

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın ülkemize gelecek.

Sabah saatlerinde ülkemizde olacak Selçuk, devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşecek. Selçuk, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’yla birlikte Türk Maarif Koleji’nde öğretmenlerle bir araya gelecek ve Kuzey Kıbrıs'ın ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı’nın prömiyerine katılacak.