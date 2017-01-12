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Zirveyi Apollon belirliyor

Zirveyi Apollon belirliyor

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 18’inci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken önceki hafta liderliğe yükselen AEL, ilk basamağı APOEL’e devretti.

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Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 18’inci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken önceki hafta liderliğe yükselen AEL, ilk basamağı APOEL’e devretti. Haftaya lider giren AEL, Limasol derbisinde konuk olduğu Apollon’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Apollon önceki hafta da AEK’i mağlup ederek zirveyi değiştiren takım olmutşu. Evinde Aris’i 5-0’lık farklı skorla mağlup eden APOEL ise liderliğe yükseldi. AEK deplasmanda Anorthosis’i tek golle yenerek ikinci basamakta haftayı tamamladı. Karmiotissa’yı deplasmanda 1-0 yenen Omonia haftayı 5’inci sırada tamamlarken, Nea Salamina kendi evinde AEZ’i 2-0 yenerek 6’ncı sırada yer aldı. Ahna’nın Ermis’i 3-1 mağlup ettiği haftada Doxa ile Derinya golsüz beraberlikle haftayı birer puanla tamamladı.

SONUÇLAR

Nea Salamina - AE Zakakiou: 2 - 0

Karmiotissa – Omonia: 0 - 1

APOEL – Aris: 5 - 0

Ahna – Ermis: 3 - 1

Anorthosis - AEK Larnaka: 0 - 1

Apollon – AEL: 2 - 0

Doxa – Derinya: 0 - 0

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