Zirveyi Apollon belirliyor
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 18’inci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken önceki hafta liderliğe yükselen AEL, ilk basamağı APOEL’e devretti.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 18’inci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken önceki hafta liderliğe yükselen AEL, ilk basamağı APOEL’e devretti. Haftaya lider giren AEL, Limasol derbisinde konuk olduğu Apollon’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Apollon önceki hafta da AEK’i mağlup ederek zirveyi değiştiren takım olmutşu. Evinde Aris’i 5-0’lık farklı skorla mağlup eden APOEL ise liderliğe yükseldi. AEK deplasmanda Anorthosis’i tek golle yenerek ikinci basamakta haftayı tamamladı. Karmiotissa’yı deplasmanda 1-0 yenen Omonia haftayı 5’inci sırada tamamlarken, Nea Salamina kendi evinde AEZ’i 2-0 yenerek 6’ncı sırada yer aldı. Ahna’nın Ermis’i 3-1 mağlup ettiği haftada Doxa ile Derinya golsüz beraberlikle haftayı birer puanla tamamladı.
SONUÇLAR
Nea Salamina - AE Zakakiou: 2 - 0
Karmiotissa – Omonia: 0 - 1
APOEL – Aris: 5 - 0
Ahna – Ermis: 3 - 1
Anorthosis - AEK Larnaka: 0 - 1
Apollon – AEL: 2 - 0
Doxa – Derinya: 0 - 0
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