Zirveyi 14 hafta sonra devretti

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig’de bu sezon başarıyı hedefleyen ve sezon sonunda Süper Lig’e yükselmek isteyen Gönyeli’den son haftalarda yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Kırmızı beyazlı ekip, 14 hafta boyunca kaldığı liderlik koltuğundan Esentepe maçıyla birlikte inmek zorunda kaldı.

14 hafta koltukta oturdu

Birinci Lig’de 6’ncı hafta sonunda Dumlupınar’dan liderliği devralan Gönyeli, 20’nci haftaya kadar liderlik koltuğunda oturdu. 16 hafta boyunca liderlik koltuğunda kalan kırmızı beyazlı ekip, 20’nci haftada Esentepe’ye karşı mağlup olmasıyla birlikte liderlik koltuğundan kalkmak zorunda kaldı.

İnişli çıkışlı performans gösterdi

Gönyeli, liderlik koltuğunda kaldığı 14 haftalık süreçte inişli çıkışlı performans gösterdi. Bu süreç boyunca birkaç kez puan farkını 4 puana kadar yükselten Gönyeli, özellikle Aralık ayında oynadığı ilk devre sonu maçlarında rakiplerine karşı üstünlük kuramadı. Aralık ayında çıktığı 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabilen kırmızı beyazlı ekip, rakiplerinin de puan farkını kapatmasına neden oldu.

Kâbus ikinci devre de devam etti

Birinci Lig’de bu sezon terfi etmeyi hedefleyen Gönyeli, ilk yarının sonunda yaşadığı düşüşe ikinci devrenin ilk 5 haftasında devam etti. İlk devrede oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 de beraberlik alırken, ikinci devrenin ilk 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. İlk devrenin ilk 5 haftasına göre gollerde de düşüş yaşayan Gönyeli, 9 gol attı, kalesinde 9 gol gördü. Kırmızı beyazlı ekip, ilk devrede oynadığı ilk 5 karşılaşmada 8 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol görmüştü.